Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
15 июля 2025 в 09:12

Раскрыто состояние Боярского после госпитализации

Михаил Боярский идет на поправку после госпитализации и операции

Михаил Боярский Михаил Боярский Фото: Александр Гальперин /РИА Новости

Народный артист РСФСР Михаил Боярский идет на поправку после госпитализации, сообщает Telegram-канал Mash. По его данным, артиста больше не беспокоят одышка, боли в ногах и осложнения после операции.

По данным канала, медики обследовали артиста и сразу же выписали, он находится в стабильном состоянии. У Боярского все показатели здоровья в норме, а динамика выздоровления — положительная, пишет канал.

26 июня стало известно, что Боярского экстренно госпитализировали в Мариинскую больницу в Санкт-Петербурге. Актер находился в отделении сосудистой кардиологии из-за проблем с сердцем.

Как пояснила его жена Лариса Луппиан, Боярский попал в больницу из-за осложнений после операции по стентированию. По ее словам, артиста госпитализировали повторно.

В июне Боярский вернулся на сцену театра имени Ленсовета в Санкт-Петербурге после перенесенной травмы. В частности, он сыграл Эраста Петровича в спектакле «В этом милом старом доме» режиссера-постановщика Олега Левакова. В середине апреля актер попал в больницу с переломом ребра. Он получил травму, упав за кулисами.

Михаил Боярский
госпитализации
здоровье
артисты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Телефонные аферисты атакуют выпускников, предлагая «поступление на бюджет»
Выросло число пострадавших при налете дронов на Воронежскую область
«Я разочарован»: Трамп объяснил перемену в отношениях с Москвой
Во Франции обозначили дату возможной войны в Европе
ВС России продвинулись на границе ДНР и Днепропетровской области
Раскрыто состояние Боярского после госпитализации
Экс-замминистра Иванова могут оправдать
Выживаемость больных раком увеличится в четыре раза уже в XX веке
В России захотели вернуться к 10 классам школьного обучения
«Курс на обнуление»: посол описал отношение Дании к России
В США указали на преимущество России из-за ультиматума Трампа
Обвиненный в связях с РФ британец оказался агентом совсем другой страны
Врач раскрыла, вреден ли чай для печени на самом деле
Лавров провел встречу с лидером КНР
Нацбаты ВСУ требуют от командования подкрепления под Сумами
«Смерть убийцам детей»: ВС России атакуют ВСУ с девизом «За мальчика Толю!»
Умер второй сотрудник МЧС, пострадавший при разминировании Курской области
Стало известно о пострадавших при налете БПЛА на Воронеж
Один человек пострадал в результате атаки БПЛА на Липецкую область
ВСУ потеряли элитного разведчика и кучу ракет: новости СВО на утро 15 июля
Дальше
Самое популярное
Цветет и в дождь, и в адскую жару! Многолетник-находка для красивого сада
Общество

Цветет и в дождь, и в адскую жару! Многолетник-находка для красивого сада

Двойной удар по Украине, мощный прорыв в ДНР: новости СВО на вечер 13 июля
Россия

Двойной удар по Украине, мощный прорыв в ДНР: новости СВО на вечер 13 июля

«Из детства пришло»: Путин об одной своей привычке перед сном
Власть

«Из детства пришло»: Путин об одной своей привычке перед сном

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.