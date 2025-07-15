Раскрыто состояние Боярского после госпитализации Михаил Боярский идет на поправку после госпитализации и операции

Народный артист РСФСР Михаил Боярский идет на поправку после госпитализации, сообщает Telegram-канал Mash. По его данным, артиста больше не беспокоят одышка, боли в ногах и осложнения после операции.

По данным канала, медики обследовали артиста и сразу же выписали, он находится в стабильном состоянии. У Боярского все показатели здоровья в норме, а динамика выздоровления — положительная, пишет канал.

26 июня стало известно, что Боярского экстренно госпитализировали в Мариинскую больницу в Санкт-Петербурге. Актер находился в отделении сосудистой кардиологии из-за проблем с сердцем.

Как пояснила его жена Лариса Луппиан, Боярский попал в больницу из-за осложнений после операции по стентированию. По ее словам, артиста госпитализировали повторно.

В июне Боярский вернулся на сцену театра имени Ленсовета в Санкт-Петербурге после перенесенной травмы. В частности, он сыграл Эраста Петровича в спектакле «В этом милом старом доме» режиссера-постановщика Олега Левакова. В середине апреля актер попал в больницу с переломом ребра. Он получил травму, упав за кулисами.