«Огромная черная дыра»: почему Украину никогда не примут в Евросоюз

«Огромная черная дыра»: почему Украину никогда не примут в Евросоюз

Власти Евросоюза признали, что в ближайшее время Украину не примут в объединение. Еврокомиссия выпустила доклад, в котором призвала Киев пресечь давление на гражданское общество и антикоррупционные органы, а также остановить пытки в тюрьмах. Опрошенные NEWS.ru эксперты считают, что все эти шаги — лишь формальность, в то время как реальные причины отказа носят фундаментальный характер. Почему ЕС выгодно кормить Украину обещаниями — в материале NEWS.ru.

Что в ЕС заявили о пытках заключенных в тюрьмах на Украине

Накануне Еврокомиссия опубликовала расширенный доклад о членстве в Евросоюзе. Его авторы написали, что в ближайшее время Украина не сможет стать участником объединения, несмотря на «замечательную приверженность» идее вступления в ЕС.

Еврокомиссия призвала украинские власти добиться большего прогресса в вопросах независимости судебной системы, борьбы с организованной преступностью и уважения гражданского общества. Кроме того, составители доклада сообщили о сохраняющейся проблеме пыток и жестокого обращения в пенитенциарной и следственной системах Украины. Расследования расправ и издевательств над заключенными должны стать более эффективными и оперативными, отметили еврокомиссары.

В мае 2025 года существование проблемы пыток признало Государственное бюро расследований Украины. Тогда же комитет ООН против пыток выразил обеспокоенность из-за жестокого обращения с российскими военнопленными в республике.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман в беседе с NEWS.ru подчеркнул, что причина недовольства ЕК Украиной не только связана с плачевной ситуацией с правами человека в стране, но и лежит в политической плоскости. Он напомнил, что у стран — членов ЕС есть как обязанности, так и права, которые Киев начнет «качать», если войдет в состав объединения.

Ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций Алексей Громский указал на еще один важный фактор — несовместимость европейской и украинской экономических систем.

«Украина в силу своего текущего положения станет не просто экономическим балластом, а огромной черной дырой, куда вся Европа будет вынуждена вкладывать деньги без особых надежд получить результат. В целом это происходит и сейчас, но в случае интеграции в ЕС суммы кратно возрастут. У Европы и в лучшие времена не было таких денег», — отметил собеседник NEWS.ru.

Ранее о том, что российские солдаты, вернувшиеся из украинского плена, подвергались изощренным пыткам, рассказал посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. По словам дипломата, пленных пытали на электрическом стуле, избивали, ставили на них медицинские эксперименты и травили собаками.

Как Киев отреагировал на доклад Еврокомиссии о возможном членстве Украины в ЕС

Украинский президент Владимир Зеленский после публикации доклада ЕК призвал устранить искусственные препятствия на пути его страны в ЕС. По его мнению, даже несмотря на критику, отчет Еврокомиссии свидетельствует об уверенном движении государства к членству в объединении. Сейчас, подчеркнул Зеленский, в Киеве ждут от Европы решительных действий.

Вассерман считает, что бесконечные заявления о скором вступлении Украины в ЕС выгодны и самой стране, и Брюсселю. По мнению депутата, европейские лидеры будут и дальше обещать Киеву интеграцию, так как заинтересованы в украинских ресурсах.

«С другой стороны, нынешнему руководству Украины нужно членство в ЕС так же, как и членство в НАТО. Это коллективная крыша, позволяющая Киеву творить преступления, не опасаясь наказания», — подчеркнул парламентарий.

Громский напомнил, что с экономической точки зрения в Европе уже получили от сотрудничества с Украиной некоторую выгоду. Так, страны ЕС наводнила дешевая рабочая сила — более адекватная, чем специалисты из условного Пакистана.

Ярмарка вакансий для украинских беженцев в Берлине Фото: Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

«Если кто-то из украинских беженцев хочет жить только на пособие, то такой контингент всегда можно отправить назад на защиту родины. А те, кто работает, так или иначе способствуют экономическому росту Евросоюза», — пояснил аналитик.

Он заметил, что история с евроинтеграцией тянется на Украине еще с 2014 года. Именно под этим лозунгом в стране произошел государственный переворот — Евромайдан.

«Поэтому хотя бы на уровне деклараций и заявлений ни Киев, ни Брюссель не отступятся от этой инициативы. Иначе для Украины вообще все события последних 11 лет, включая СВО, окончательно потеряют смысл», — полагает политолог.

Возьмут ли Украину в Евросоюз

Глава евродипломатии Кайя Каллас заявила, что считает реалистичным вступление Украины в ЕС до 2030 года. Она назвала членство в Европейском союзе важной гарантией безопасности для Киева.

Вассерман считает это не более чем громким заявлением. По его мнению, рассматривать вопрос о вступлении Украины в ЕС можно только теоретически — до практики дело не дойдет.

«Но если теоретизировать, то для начала Украине нужно стать государством, а не террористической организацией с нелегитимным правящим режимом. Пока не произойдет этого фундаментального изменения, ЕС может требовать от Киева все что угодно, не давая никаких политических гарантий взамен», — подчеркнул депутат.

Громский напомнил, что важнейшим препятствием на пути Украины в Евросоюз остаются реалии, сложившиеся в этой стране, в частности, вооруженный конфликт с Россией, а также гражданское противостояние внутри республики.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Добавим сюда сильнейшую политическую нестабильность. Учитывая эти факторы, говорить о присоединении к Европейскому союзу не приходится ни сейчас, ни в будущем», — отметил аналитик.

Он заметил, что вступление в ЕС — это сложная, длительная процедура, сопряженная со множеством нюансов. Этим активно пользуется евробюрократия, которая продолжает обнадеживать Киев, не спеша давать ход процессу интеграции.

«К большому счастью, в первую очередь для Евросоюза, вступление в объединение не присуждается автоматически, как Нобелевская премия мира. Этого не понимают многие украинцы. Но исходя из объективной экономической и политической реальности Украина не может и не сможет стать членом Евросоюза», — заключил политолог.

Читайте также:

Войска «взяли Европу» и мощный разгром ТЦК: новости СВО к вечеру 18 июля

Для Киева денег нет. В ЕС зреет антиукраинский альянс: кто в него входит

Возмездие за Суджу, «мазохизм» Европы, жесткий ответ МИД РФ: что дальше