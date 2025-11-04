Каллас назвала дату принятия Украины и других стран — кандидатов в ЕС

Потенциальное вступление в Евросоюз новых членов, среди которых Албания, Молдавия, Украина и Черногория, может состояться уже к 2030 году, сообщила глава Евродипломатии Кайя Каллас. Она также назвала членство в ЕС «важной гарантией безопасности» для Киева.

Мы считаем реалистичной целью для новых стран присоединение к ЕС к 2030 году, — высказалась Каллас.

Ранее Еврокомиссия сообщила о выявлении регулярных случаев жестокого обращения в украинских местах лишения свободы. В европейском документе, посвященном Украине, эта проблема характеризуется как системная и требующая безотлагательного реформирования. Как отмечается в докладе, без коренного преобразования пенитенциарных учреждений страна не сможет выполнить вступительные требования сообщества.

Кроме того, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто напомнил о позиции Будапешта, выступающего против принятия Украины в Евросоюз. Он подчеркнул, что этот вопрос требует единогласного одобрения всех государств — участников европейского сообщества.