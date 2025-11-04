Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
04 ноября 2025 в 16:40

Каллас назвала дату принятия Украины и других стран — кандидатов в ЕС

Каллас: Украина и другие страны-кандидаты могут вступить в ЕС к 2030 году

Кая Каллас Кая Каллас Фото: European Union/XinHua/Global Look Press

Потенциальное вступление в Евросоюз новых членов, среди которых Албания, Молдавия, Украина и Черногория, может состояться уже к 2030 году, сообщила глава Евродипломатии Кайя Каллас. Она также назвала членство в ЕС «важной гарантией безопасности» для Киева.

Мы считаем реалистичной целью для новых стран присоединение к ЕС к 2030 году, — высказалась Каллас.

Ранее Еврокомиссия сообщила о выявлении регулярных случаев жестокого обращения в украинских местах лишения свободы. В европейском документе, посвященном Украине, эта проблема характеризуется как системная и требующая безотлагательного реформирования. Как отмечается в докладе, без коренного преобразования пенитенциарных учреждений страна не сможет выполнить вступительные требования сообщества.

Кроме того, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто напомнил о позиции Будапешта, выступающего против принятия Украины в Евросоюз. Он подчеркнул, что этот вопрос требует единогласного одобрения всех государств — участников европейского сообщества.

Кая Каллас
Украина
Евросоюз
Молдавия
Албания
Черногория
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Бывший боец ВСУ рассказал о тайных инструкторах из Британии
Аналитики оценили, каким будет турпоток России и Китая в 2025 году
В Норвегии сделали заявление по границе с Россией
Появились кадры, как SHAMAN на концерте исполняет новую песню «4 ноября»
В Белоруссии назвали главную причину размещения «Орешника» в стране
Скончалась вокалистка Grateful Dead
В Госдуме высмеяли идею Трампа завершить конфликт на Украине за два месяца
Москвичей предупредили об опасном природном явлении
Стало известно, как шатдаун ударил по американской авиации
Определен глава российской делегации на саммите G20 в ЮАР
Москвичи могут остаться без «бобрового суперлуния»
Дети из разных регионов России поделились с Путиным впечатлениями о Москве
Разбитое «сердце» ВПК Украины, Купидон в бою: новости СВО на вечер 4 ноября
Идеальная запеченная тыква: три имбиря и хрустящая корочка
«Мы с тобой земляки»: Путин раскрыл детям тайну о своих предках
Украинский дрон ударил по «Газели» и ранил водителя
SHAMAN представил новую песню ко Дню народного единства
В World Aquatics приняли решение по допуску спортсменов из России
«Два варианта»: генерал раскрыл судьбу окруженных в Красноармейске ВСУ
Путин на Красной площади возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому
Дальше
Самое популярное
Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят
Семья и жизнь

Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят

Что такое фейхоа, как ее выбрать и с чем приготовить из нее соус для мяса
Семья и жизнь

Что такое фейхоа, как ее выбрать и с чем приготовить из нее соус для мяса

Рыба под маринадом: минтай с морковью, томатной пастой и луком на сковороде
Семья и жизнь

Рыба под маринадом: минтай с морковью, томатной пастой и луком на сковороде

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.