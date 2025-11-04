Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
В ЕС заметили пытки в украинских тюрьмах

Евросоюз призвал Украину искоренить пытки в тюрьмах

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Систематическое применение пыток в учреждениях украинской пенитенциарной системы было зафиксировано Еврокомиссией, что сообщается в ее годовом отчете. Данный факт указывает на серьезное несоответствие стандартам ЕС.

Эта практика определена как ключевая проблема, требующая немедленного начала преобразований, говорится в европейском докладе по Украине. Без кардинальных изменений в тюремной структуре Украина не сможет соответствовать критериям Европейского союза.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что вернувшиеся из украинского плена российские военнослужащие подвергались пыткам с применением электрического стула, систематическим избиениям и медицинским экспериментам. По словам дипломата, также не исключены случаи гибели военнопленных в результате натравливания собак или в секретных тюрьмах, организованных террористическими группировками.

Позже он сообщил, что украинская сторона проявила обеспокоенность после его слов об условиях содержания российских военнопленных. Такую реакцию дипломат объяснил достоверностью озвученных сведений о нарушениях в местах содержания под стражей.

