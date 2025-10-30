Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
30 октября 2025 в 08:54

Стало известно о пытках на электрическом стуле в украинском плену

Мирошник: российских солдат в украинском плену пытают на электрическом стуле

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Российские солдаты, возвращенные из украинского плена, рассказывают, что подвергались там пыткам на электрическом стуле, постоянным избиениям и экспериментам, заявил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел РФ Родион Мирошник. По словам дипломата, которые приводит РИА Новости, не исключены случаи смерти от травли собаками или в тайных тюрьмах террористических организаций.

Я часто общаюсь с ребятами, которых обменяли, и эти разговоры не для слабонервных. Они проходят через электрические стулья, издевательства, постоянные избиения, эксперименты и лекарства. Человек рассказывал, что его однополчанина затравили собаками до смерти, — отметил он.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов сообщил, что отношение украинцев к территориальным центрам комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) ухудшается с каждым днем. По его словам, на это указывает то, что они не только сотрудничают с Вооруженными силами РФ, но и передают им координаты для дальнейших ударов по ТЦК.

