Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
31 октября 2025 в 00:11

Мирошник рассказал о реакции Киева на его слова о пытках пленных из РФ

Мирошник: в Киеве забеспокоились из-за слов о пытках пленных из России

Родион Мирошник Родион Мирошник Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В Киеве обеспокоились после слов о том, что российские военнослужащие, возвращенные из украинского плена, сообщили о пытках на электрическом стуле, постоянных избиениях и экспериментах, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям Киева Родион Мирошник. По его словам, причина такой реакции в том, что информация правдива.

На Незалежной сильно возбудились по моим заявлениям об их издевательствах над российскими военнопленными. Потому что правда, — отметил он в Telegram-канал.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что на Харьковском направлении часть украинских военных прекратили сопротивление и сдались в плен после прочтения листовок ВС РФ. Инцидент произошел в районе поселка Тихое Харьковской области, где подразделения 136-й бригады группировки «Север» провели успешную операцию по освобождению населенного пункта.

До этого президент России Владимир Путин во время визита в пункт управления объединенной группировки войск призвал создать условия для добровольной сдачи в плен военнослужащих ВСУ с целью снижения человеческих потерь. Он пояснил, что украинские солдаты иногда избегают капитуляции из-за опасений быть уничтоженными на месте.

Родион Мирошник
Украина
ВСУ
пленные
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Врач ответила, какая диета считается самой полезной в мире
Аэропорт в Тамбове временно заморозил все полеты
Стало известно, на что пошли Рубио и Хегсет после убийства Кирка
Гороскоп на 31 октября: Скорпионов ждет находка, Раков — неожиданная защита
Ожирение, дружба с Техником, конфуз в туалете: как живет сын Сафронова
Сын Медведева раскрыл планы «Единой России» по развитию инноваций
«Вырубание»: озвучены последствия потери рынка в РФ для Молдавии
В Киеве умер еще один разработчик оружия для ВСУ
Главный раввин России дал оценку заявлению чеченского муфтия
Фаза Луны сегодня, 31 октября 2025 года. Пожинаем плоды, гуляем с собакой
Замминистра Минсельхоза ушла в отставку
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 31 октября 2025 года
Мирошник рассказал о реакции Киева на его слова о пытках пленных из РФ
Инфаркт или убийство? Как жил и умер чемпион мира по шахматам Алехин
Силы ПВО за три часа сбили десятки украинских БПЛА
ВСУ дронами атаковали фермы «Мираторга» под Брянском
В Нью-Йорке ввели режим ЧС
Эрдоган раскритиковал Германию за позицию по Газе
В двух районах Липецкой области объявили красный уровень воздушной тревоги
Брат короля Британии потерял титул принца
Дальше
Самое популярное
Куриная грудка в сырном соусе на сковороде: быстрый рецепт сочного филе на ужин
Общество

Куриная грудка в сырном соусе на сковороде: быстрый рецепт сочного филе на ужин

Налет дронов ВСУ на Москву ночью 29 октября: взрывы, что известно
Москва

Налет дронов ВСУ на Москву ночью 29 октября: взрывы, что известно

К мясу, картошке и просто на бутерброд с колбасой: обалденный соус, который украсит любое блюдо, — грузинские секреты сацебели
Общество

К мясу, картошке и просто на бутерброд с колбасой: обалденный соус, который украсит любое блюдо, — грузинские секреты сацебели

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.