Мирошник рассказал о реакции Киева на его слова о пытках пленных из РФ

В Киеве обеспокоились после слов о том, что российские военнослужащие, возвращенные из украинского плена, сообщили о пытках на электрическом стуле, постоянных избиениях и экспериментах, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям Киева Родион Мирошник. По его словам, причина такой реакции в том, что информация правдива.

На Незалежной сильно возбудились по моим заявлениям об их издевательствах над российскими военнопленными. Потому что правда, — отметил он в Telegram-канал.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что на Харьковском направлении часть украинских военных прекратили сопротивление и сдались в плен после прочтения листовок ВС РФ. Инцидент произошел в районе поселка Тихое Харьковской области, где подразделения 136-й бригады группировки «Север» провели успешную операцию по освобождению населенного пункта.

До этого президент России Владимир Путин во время визита в пункт управления объединенной группировки войск призвал создать условия для добровольной сдачи в плен военнослужащих ВСУ с целью снижения человеческих потерь. Он пояснил, что украинские солдаты иногда избегают капитуляции из-за опасений быть уничтоженными на месте.