Возмездие за Суджу, «мазохизм» Европы, жесткий ответ МИД РФ: что дальше

Вооруженные силы России отомстили ВСУ за Суджу, Москва поставила точку в газовом вопросе для Европы, в МИД РФ жестко ответили на недружественные действия властей Италии — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

ВСУ поплатились за зверства в Судже

Представитель военно-следственных органов Следственного комитета РФ Александр Глухарев заявил, что из приграничных районов Курской области были вывезены тела 300 погибших жителей Суджи, ставших жертвами действий украинских военных. Все они были доставлены в морг, где специалисты провели необходимые экспертизы.

«При работе Главного военно-следственного управления на территории Курской области тела мирных жителей эвакуированы с приграничной территории, более 300 тел. Они, соответственно, доставлялись в морг, в дальнейшем проводились экспертизы и передавались уже родственникам [для захоронения]», — отметил сотрудник СК РФ.

Он добавил, что с середины августа проводился ряд поисковых работ, в ходе которых были обнаружены и эксгумированы тела 112 местных жителей, погибших от рук солдат ВСУ.

«После того как была проведена эксгумация, эвакуация тел, тела заносятся в реестр, что они найдены, обнаружены, опознаны или не опознаны. После этого тела передаются группами поиска в морг города. В городе Курске, где работают представители Главного военно-следственного управления, уже берут ДНК, проводят опознание», — рассказал Глухарев.

В ходе соответствующих мероприятий в частном доме в Судже обнаружили тело обнаженной женщины. Она лежала без одежды на матрасе в гостиной комнате. По результатам экспертизы было установлено, что смерть наступила от полученных взрывных травм.

Уничтоженный автомобиль в Судже Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

По словам военкоров, пришел час расплаты для ВСУ — российские войска нанесли мощные удары возмездия. Так, ВС РФ уничтожили одну из крупнейших ТЭС Украины — Бурштынскую теплоэлектростанцию в Ивано-Франковской области, сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный. По его данным, в результате атаки ограничено электроснабжение на всех подконтрольных Киеву территориях.

Кроме того, в ночь на 3 ноября российские военные атаковали гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» военный аэродром Староконстантинов в Хмельницкой области и авиабазу Озерное в окрестностях Житомира, а также нанесли удар беспилотниками «Герань» по газокомпрессорной станции «Марьевка» в Николаевской области, добавил военный блогер Олег Царев.

Всего за сутки с 2 на 3 ноября зафиксировано около 40 эпизодов ударов, добавил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По его данным, в Черниговской области атакованы склады и пункты связи ВСУ, в Сумской — позиции ПВО и военная инфраструктура ВСУ, в Днепропетровской — логистические объекты и промышленные площадки, в Полтавской — склады авиабазы в Чутово и железнодорожная инфраструктура, в Харьковской — площадки обслуживания БПЛА и техника ВСУ.

Военные аналитики отмечают, что украинская сторона не способна справиться с ударами российских войск. В конечном итоге Киеву придется признать поражение в конфликте, считают пользователи социальных сетей.

«Думаю, ни одно преступление вээсушников не останется без ответа, Бурштынская ТЭС не последний объект, который будет уничтожен. Это вам за Суджу!» — написали россияне в Сети.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Удары по энергосектору Украины вызвали масштабные блэкауты, из-за чего Киев начал просить пощады, сообщает Telegram-канал «Полковник Чернов». По его данным, на фоне энергетического коллапса Украина подала сигнал о готовности обсудить с Москвой прекращение огня в воздухе.

Соответствующее соглашение, как уточнил источник, не противоречит интересам Москвы, поскольку речь идет не о полном перемирии, а об «энергетической паузе». Однако его заключение может быть сорвано, если США передадут Украине дальнобойные ракеты, добавил информатор.

Фото: Украина, Киев

Европа стала заложницей своих же «газовых» санкций

Россию не волнуют решения ЕС по газовым вопросам, так как она ориентируется на другие рынки, заявил заместитель главы администрации президента РФ Максим Орешкин на полях международной выставки и конференции ADIPEC. По его словам, действия Европы создают проблемы прежде всего для нее самой, поскольку последствия решений, которые она принимала в прошлые годы, уже хорошо известны.

«Мы же со своей стороны фактически не смотрим на решения Европы. Мы смотрим, куда развиваются рынки», — подчеркнул Орешкин.

Представитель администрации президента отметил, что ключевыми двигателями мирового экономического роста сейчас становятся страны Восточной и Южной Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки. Он добавил, что именно эти регионы в будущем займут основную долю в мировой экономике, что открывает новые возможности для диверсификации российских поставок.

Ранее сообщалось, что Евросоюз включил в новый пакет санкций запрет для стран объединения на закупку российского сжиженного природного газа. Санкции подразумевают поэтапный отказ от поставок СПГ. Краткосрочные контракты позволяют уложиться в срок, равный шести месяцам. Отказ от долгосрочных соглашений начнется с 1 января 2027 года.

Независимый эксперт рынка нефти и газа Владимир Демидов в свою очередь выразил мнение, что ЕС грозит «отопительный ад». По его словам, прекращение поставок СПГ из Катара может привести к серьезным последствиям для отопительного сезона в регионе. Специалист уточнил, что сейчас рынок газа — это рынок продавца, где покупатели не могут диктовать свои условия.

«Дело в том, что Евросоюз считает почему-то, что они могут диктовать на своем газовом рынке продавцу что-то. Эта ситуация закончилась в 2022 году, когда они решили отказаться от российского газа», — пояснил Демидов.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

По словам эксперта, в случае остановки поставок катарского газа запасов в хранилищах ЕС хватит лишь до начала февраля, причем распределены они неравномерно между странами. Демидов добавил, что в такой ситуации цены на газ мгновенно взлетят, что станет катастрофой для Европы, а трейдеры смогут зарабатывать миллионы.

О каком грехе напомнит Италии вызванный «на ковер» посол?

Россия напомнит Италии, что спонсировать Украину — это грех и преступление, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. С таким предупреждением она выступила после того, как стало известно, что итальянское внешнеполитическое ведомство вызвало посла РФ в Риме Алексея Парамонова. Эти действия итальянской стороны были расценены в Москве как недружественные.

«Будет повод вновь напомнить о том, что спонсировать террористический киевский режим — преступление и грех», — подчеркнула Захарова.

Она акцентировала внимание на том, что Россия обладает всеми необходимыми правовыми и дипломатическими инструментами, чтобы довести свою позицию до сведения международного сообщества и непосредственно до официального Рима. Также представитель МИД указала на серьезные последствия, которые может повлечь за собой дальнейшая военная и финансовая поддержка Украины со стороны западных стран. В РФ неоднократно указывали, что данные действия являются дестабилизирующими и препятствующими мирному урегулированию, резюмировала дипломат.

Италия тем временем готовит 12-й пакет военной помощи Украине. Как заявил министр обороны европейской страны Гуидо Крозетто, позиция Рима остается неизменной — страна пообещала продолжить помогать Киеву столько, сколько это возможно.

«Что касается Украины, наша линия не меняется. Мы продолжаем помогать Киеву, насколько можем. И мы намерены в ближайшее время предоставить новый пакет помощи в таком же виде, как и прошлые», — сказал он.

Крозетто также прокомментировал отправку Германией американских ракетных систем Patriot на Украину. Он констатировал, что Берлин передает Киеву данное оружие, поскольку оно у него есть.

«Мы отправили все то, что у нас было», — заключил глава ведомства.

Читайте также:

Разбитое «сердце» ВПК Украины, Купидон в бою: новости СВО на вечер 4 ноября

Прямая линия с Путиным в 2025 году: когда пройдет, как задать вопрос

Мокрый снег и потепление до 0? Погода в Москве в новогоднюю ночь: что ждать

Изнасиловал учительницу и убил ее мужа: в Белгороде ищут маньяка

Манты из свекрови: уставшая от насилия женщина убила мужа и его мать