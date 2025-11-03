Евросоюзу предрекли «отопительный ад» после отказа Катара поставлять газ

Прекращение поставок сжиженного природного газа из Катара в Европейский союз может привести к серьезным последствиям для отопительного сезона в регионе, заявил независимый эксперт рынка нефти и газа Владимир Демидов в беседе с ИА «Регнум». По его словам, сейчас рынок газа — это рынок продавца, где покупатели не могут диктовать свои условия.

Дело в том, что Евросоюз считает почему-то, что они могут диктовать на своем газовом рынке продавцу что-то. Эта ситуация закончилась в 2022 году, когда они решили отказаться от российского газа, — пояснил Демидов.

По словам эксперта, в случае остановки поставок катарского газа запасов в хранилищах ЕС хватит лишь до начала февраля, причем распределены они неравномерно между странами. Демидов добавил, что в такой ситуации цены на газ мгновенно взлетят, что станет катастрофой для Европы, а трейдеры смогут зарабатывать миллионы. При этом он подчеркнул, что от прекращения поставок пострадают обе стороны — как Катар, так и Евросоюз.

До этого журналист Брайан Макдональд сообщил, что ЕС установил новый рекорд по импорту сжиженного природного газа из РФ. Он напомнил, что Европа постоянно заявляет об отказе от российских энергоносителей. В то же время глава МИД Эстонии Маргус Цахкна объявил о планах ввести полный запрет на покупку сжиженного природного газа из России.