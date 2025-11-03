ВС РФ уничтожили одну из крупнейших ТЭС на Украине: что известно

ВС РФ уничтожили одну из крупнейших ТЭС на Украине: что известно

Военный корреспондент Евгений Поддубный сообщил, что российские силы вывели из строя одну из крупнейших тепловых электростанций Украины. Минобороны РФ данную информацию не комментировало. Что об этом известно?

Что известно об уничтожении крупнейшей ТЭС Украины

Как сообщил Поддубный, была ликвидирована Бурштынская тепловая электростанция, расположенная в Ивано-Франковской области.

Это, по словам военкора, привело к существенным ограничениям электроснабжения на подконтрольных Киеву территориях. Российские войска продолжают систематически наносить удары по критически важным объектам противника, включая предприятия военно-промышленного комплекса, склады боеприпасов и транспортную инфраструктуру. Интенсивность этих ударов, согласно информации Поддубного, постоянно возрастает.

«Воздушная тревога работает ежедневно фактически во всех регионах Украины», — добавил он.

По мнению Поддубного, украинская система противовоздушной обороны испытывает серьезные трудности в отражении атак со стороны России. Вооруженные силы РФ продолжают выполнять задачи, направленные на ослабление военного потенциала противника.

Что известно об ударах по Украине в ночь на 3 ноября

Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщил, что Вооруженные силы России нанесли ракетный удар с использованием гиперзвуковых ракет «Кинжал» по целям, принадлежащим ВСУ. МО РФ данную информацию не комментировало.

По данным канала, удары были нанесены по целям в Киевской и Житомирской областях Украины. По предварительным сведениям, Российская армия атаковала авиабазы Вооруженных сил Украины.

Кроме того в ночь на 3 ноября в Харькове прогремела серия взрывов на фоне воздушной тревоги.

Также украинское издание «Страна.ua» писало, что ВС России поразили промышленное предприятие в Павлограде в Днепропетровской области. Министерство обороны Российской Федерации пока не давало комментариев по этому поводу.

«В Павлограде был прилет по промышленному предприятию, сообщает ГосЧС», — говорится в сообщении. Также со ссылкой на местные паблики сообщается об огромном пожаре в городе. О каком объекте идет речь, не уточняется.

Читайте также:

Кровавая драка мигрантов с топорами в Москве: пострадавшие, что известно

Дроны разнесли пикапы с боеприпасами ВСУ: успехи ВС РФ к утру 2 ноября

Атака ВСУ на Краснодарский край 2 ноября: взрывы, повреждения, что известно