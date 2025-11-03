Российские силы превратили в пыль крупный энергетический объект Украины Поддубный: ВС России ликвидировали Бурштынскую ТЭС в Ивано-Франковской области

Российские силы вывели из строя один из крупнейших энергетических объектов Украины, сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный в эфире телеканала «Россия 1». Он заявил об уничтожении Бурштынской тепловой электростанции, расположенной в Ивано-Франковской области.

Это, по словам военкора, привело к существенным ограничениям электроснабжения на подконтрольных Киеву территориях. Российские войска продолжают систематически наносить удары по критически важным объектам противника, включая предприятия военно-промышленного комплекса, склады боеприпасов и транспортную инфраструктуру. Интенсивность этих ударов, согласно информации Поддубного, постоянно возрастает.

Воздушная тревога работает ежедневно фактически во всех регионах Украины, — добавил он.

По оценкам Поддубного, украинская система противовоздушной обороны не справляется с отражением российских атак. ВС РФ продолжают выполнение задач по деградации военного потенциала противника.

Ранее сообщалось, что на подконтрольной украинским властям части Донецкой Народной Республики возникли проблемы с электроснабжением. Министерство энергетики Украины отметило, что в этом районе звучали взрывы.