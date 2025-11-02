Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 ноября 2025 в 19:33

Блэкаут накрыл подконтрольную ВСУ часть ДНР

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В подконтрольной украинским властям части Донецкой Народной Республики возникли проблемы с электроснабжением, сообщает Министерство энергетики Украины. Отмечается, что в этом районе звучали взрывы.

Кроме веерных отключений электроэнергии в ДНР, аналогичные проблемы зафиксированы также в Запорожской, Харьковской и Черниговской областях. Ситуация с энергоснабжением в этих регионах остается сложной, отметили в Минэнерго.

С 10 октября на Украине продолжаются массовые отключения электроэнергии. По оценкам властей, ситуация остается сложной: в зимний период может быть введен график энергоснабжения по схеме «четыре часа без света и два часа с электричеством».

Ранее заместитель главного редактора немецкого издания Bild Пауль Ронцхаймер заявил, что ситуация с энергоснабжением в Киеве вызывает глубокую озабоченность. Журналист, находящийся в Киеве, сообщил о массовых отключениях электроэнергии и растущих опасениях местных жителей относительно предстоящей зимы.

До этого стало известно, что Европа не сможет помочь энергетическому сектору Украины с восстановлением электричества и отопления в преддверии наступающей зимы. В стране наблюдается «полная катастрофа» с запчастями для объектов энергетики, заявляют эксперты.

Украина
ДНР
электричество
свет
