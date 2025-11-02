Атака ВСУ на Краснодарский край 2 ноября: взрывы, повреждения, что известно

В ночь на воскресенье, 2 ноября, Вооруженные силы Украины предпринимают попытку атаки на Краснодарский край. Что об этом известно, есть ли пострадавшие и разрушения?

Что известно об атаке на Кубань ночью 2 ноября

Telegram-канал SHOT в 00:20 сообщил, что беспилотные летательные аппараты украинской армии предпринимают попытки атаковать Краснодарский край. По данным авторов, силы противовоздушной обороны работали над Геленджиком и Туапсинским районом.

«Беспилотники ВСУ пытаются атаковать Краснодарский край: система ПВО в эти минуты работает над Геленджиком и Туапсинским районом. Также угроза БПЛА объявлена в Новороссийске», — говорится в посте.

SHOT со ссылкой на местных жителей написал, что после 23:30 1 ноября над Геленджиком было слышно пять — семь громких взрывов.

«О звуках пролета дронов и хлопках также сообщают очевидцы из Сочи, Туапсе и Анапы. Предварительно, в сумме над регионом уже сбито около десятка вражеских БПЛА, информации о последствиях атаки пока не было», — пишет автор.

При этом ранее в целях безопасности были временно закрыты аэропорты Сочи, Краснодара и Геленджика. Воздушные гавани перестали принимать и отправлять рейсы.

В региональном оперштабе со ссылкой на главу города подтвердили, что в Геленджике работает ПВО, а на территории Новороссийска и Сочи объявили угрозу атаки БПЛА.

В 01:54 оперштаб сообщил об отражении атаки БПЛА в Туапсе. Согласно данным ЕДДС города, в результате падения беспилотников зафиксированы повреждения портовой инфраструктуры с последующим возгоранием.

«Информации о пострадавших не поступало», — заявили в оперштабе по Краснодарскому краю.

Также в поселке Сосновом Туапсинского округа обломки БПЛА повредили многоквартирный дом, добавили в оперштабе.

«Фрагменты беспилотников попали в третий этаж здания, где выбило стекла. По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают оперативные и специальные службы», — говорится в сообщении.

Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Как ВСУ атаковали российские регионы накануне

Украинские войска за минувшие сутки четыре раза обстреляли территорию ДНР, заявило управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины.

«Четыре факта вооруженных атак ВФУ <...>. Четыре вооруженные атаки — на Горловском направлении», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Как сообщило управление, всего было выпущено четыре боеприпаса. Поступили сведения о ранении подростка 2018 года рождения.

В предыдущие сутки были зафиксированы четыре обстрела.

В ночь на 1 ноября силы ПВО нейтрализовали над 10 регионами России 98 беспилотников, добавили в Минобороны.

По информации ведомства, больше всего БПЛА было сбито над Белгородской областью — 45. Над Самарской — уничтожили 12 БПЛА, над Московским регионом — 11, в том числе шесть, летевших на Москву. По 10 дронов сбили над Воронежской и Ростовской областями, четыре — над Тульской, по два — над Липецкой и Рязанской, по одному — над Курской и Калужской, рассказали в Минобороны.

«Пострадавших нет. Повреждений инфраструктуры не зафиксировано. <…> Обнаружены элементы БПЛА, ведется работа оперативных служб. В связи с этим движение транспортных средств <…> ограничено, организованы пути объезда», — написал в своем Telegram-канале губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.

Прошедшей ночью три российских аэропорта вводили временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. По его словам, такие меры приняли в Пензе, Самаре и Саратове.

