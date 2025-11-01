Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 ноября 2025 в 04:41

Три российских аэропорта временно изменили график работы

Росавиация: аэропорты Пензы, Самары и Саратова временно закрыли небо

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Аэропорты Пензы, Самары (Курумоч) и Саратова (Гагарин) ввели временные ограничения в работе, сообщил в Telegram-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. Воздушные гавани из соображений безопасности не принимают и не выпускают самолеты, добавил он.

Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — написал Кореняко.

Ранее сообщалось, что аэропорт Тамбова (Донское) временно ограничил свою работу. Воздушная гавань прекратила прием и выпуск самолетов для обеспечения безопасности гражданской авиации.

До этого стало известно, что в московских аэропортах Внуково и Жуковский были временно остановлены все операции, связанные с приемом и выпуском воздушных судов. Причиной также являлось обеспечение безопасности полетов.

Кроме того, летевший из Калининграда в Екатеринбург самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в Кирове из-за ухудшения здоровья пассажира. На борту воздушного судна находился 121 пассажир и пять членов экипажа. Мужчину спасти не удалось.

Самара
Саратов
ограничения
Пенза
