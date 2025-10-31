Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
31 октября 2025 в 23:02

Российский аэропорт временно прекратил работу

Росавиация: аэропорт Тамбова временно не принимает самолеты

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Аэропорт Тамбова (Донское) временно ограничил свою работу, сообщил в Telegram-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. Воздушная гавань прекратила прием и выпуск самолетов, пояснил он.

Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, написал Кореняко.

Ранее в московских аэропортах Внуково и Жуковский были временно остановлены все операции, связанные с приемом и выпуском воздушных судов. Причиной также являлось обеспечение безопасности полетов.

До этого летевший из Калининграда в Екатеринбург самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в Кирове из-за ухудшения здоровья пассажира. На борту воздушного судна находился 121 пассажир и пять членов экипажа. Мужчину спасти не удалось.

Также стало известно, что аэропорт Аликанте на востоке Испании временно закрыли из-за неизвестного беспилотника. Из-за инцидента девять самолетов не могли приземлиться в воздушной гавани. На место происшествия прибыли полицейские, но БПЛА найти не удалось.

Тамбов
Росавиация
ограничения
аэропорты
