28 октября 2025 в 16:38

В европейской стране закрыли аэропорт из-за неизвестного беспилотника

The Sun: аэропорт Аликанте в Испании закрывали из-за неизвестного БПЛА

Фото: Voller Ernst / Siegfried Steinac/Global Look Press

Аэропорт Аликанте на востоке Испании временно закрыли из-за неизвестного беспилотника, сообщила газета The Sun. Там отметили, что из-за инцидента девять самолетов не могли приземлиться в воздушной гавани.

На место происшествия прибыли полицейские, но БПЛА найти не удалось. Через некоторое время аэропорт снова открыли. В издании добавили, что из-за временных ограничений лайнеры, летевшие из Великобритании, изменили маршрут и были перенаправлены в другие воздушные гавани.

Ранее Вильнюсский международный аэропорт возобновил работу. 25 октября воздушную гавань закрыли на фоне появления в воздушном пространстве республики неустановленных объектов. По предварительной информации, это были метеорологические зонды, используемые контрабандистами для переброски сигарет через литовско-белорусскую границу.

До этого в пресс-службе белорусского Государственного пограничного комитета сообщили, что с полудня 25 октября возобновилась работа двух действующих КПП на границе Белоруссии и Литвы. Литовская сторона закрывала автодорожные пункты пропуска «Мядининкай» («Каменный Лог») и «Шальчининкай» («Бенякони»).

