Литва открыла доступ к аэропорту Вильнюса после инцидента с зондами

Вильнюсский международный аэропорт возобновил работу в 04:30 по московскому времени, передает национальное радио LRT. Накануне, 25 октября, воздушную гавань закрыли на фоне появления в воздушном пространстве республики неустановленных объектов. По предварительной информации, это были метеорологические зонды, используемые контрабандистами для переброски через литовско-белорусскую границу сигарет.

Столичный аэропорт возобновил работу в 03:30, — сказано в сообщении.

Уточнялось, что воздушная гавань была закрыта вторую ночь подряд и третий раз за эту неделю. В связи с этим 70 авиарейсов были перенесены или отложены. В частности, с трудностями столкнулись свыше 10 тыс. пассажиров.

Ранее в пресс-службе белорусского Государственного пограничного комитета сообщили, что с полудня 25 октября возобновилась работа двух действующих пунктов пропуска на границе Белоруссии и Литвы. До этого литовская сторона закрыла автодорожные пункты пропуска Мядининкай (Каменный Лог) и Шальчининкай (Бенякони).