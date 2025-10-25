Литовско-белорусская граница начала работать в штатном режиме Белоруссия и Литва открыли два пункта пропуска на границе

С полудня 25 октября возобновилась работа двух действующих пунктов пропуска на границе Белоруссии и Литвы, сообщили в пресс-службе белорусского Государственного пограничного комитета. Минувшим вечером литовская сторона закрыла автодорожные пункты пропуска «Мядининкай» («Каменный Лог») и «Шальчининкай» («Бенякони»).

Движение возобновлено. Оформление транспорта литовскими контролирующими службами осуществляется как на въезд, так и на выезд, — говорится в тексте.

Утром 25 октября сообщалось, что на границе с Литвой с белорусской стороны образовалась очередь из 1600 грузовых машин. Директор национального центра управления кризисами Вилмантас Виткаускас до этого заявил, что власти Литвы решили закрыть контрольно-пропускные пункты на границе с Белоруссией. По его словам, такой шаг последовал в ответ на «вторжение зондов контрабандистов» в литовское воздушное пространство.

Литва официально не информировала Белоруссию о закрытии погранпереходов. Как сообщили в белорусском погранкомитете, Вильнюс принял решение в одностороннем порядке, спровоцировав многотысячные пробки.