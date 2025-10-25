Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
25 октября 2025 в 13:24

Литовско-белорусская граница начала работать в штатном режиме

Белоруссия и Литва открыли два пункта пропуска на границе

Литовско-белорусская граница Литовско-белорусская граница Фото: Shutterstock/FOTODOM

С полудня 25 октября возобновилась работа двух действующих пунктов пропуска на границе Белоруссии и Литвы, сообщили в пресс-службе белорусского Государственного пограничного комитета. Минувшим вечером литовская сторона закрыла автодорожные пункты пропуска «Мядининкай» («Каменный Лог») и «Шальчининкай» («Бенякони»).

Движение возобновлено. Оформление транспорта литовскими контролирующими службами осуществляется как на въезд, так и на выезд, — говорится в тексте.

Утром 25 октября сообщалось, что на границе с Литвой с белорусской стороны образовалась очередь из 1600 грузовых машин. Директор национального центра управления кризисами Вилмантас Виткаускас до этого заявил, что власти Литвы решили закрыть контрольно-пропускные пункты на границе с Белоруссией. По его словам, такой шаг последовал в ответ на «вторжение зондов контрабандистов» в литовское воздушное пространство.

Литва официально не информировала Белоруссию о закрытии погранпереходов. Как сообщили в белорусском погранкомитете, Вильнюс принял решение в одностороннем порядке, спровоцировав многотысячные пробки.

заграница
Литва
транспорт
фуры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Это безумие!»: аналитик из США предупредил ЕС о мощи российского оружия
Развод, дочь в Европе, слова об СВО, алкоголь: куда пропал Александр Балуев
Стала известна точная дата окончания украинского конфликта
«Газпром» добивается взыскания многомиллионных убытков
В Госдуме отреагировали на отправку Украине французских истребителей Mirage
Почти 100 тыс. жителей Херсонской области остались без света
Сотни детей эвакуировались из-за пожара в школе
«Не поступало»: «Татнефть Арена» об отмене концерта Лепса в Казани
Путин предрек конвенции против киберпреступлений вхождение в историю
Удар по дамбе, налет на Московский регион: как ВСУ атакуют РФ 25 октября
Кадыров сообщил о спасении бойца ВСУ от голодной смерти
Стало известно, кто стал прототипом цифрового аватара Высоцкого
Магнитные бури сегодня, 25 октября: что завтра, скачки давления, мигрени
Полиция задержала 11 участников драки у чайханы
Гороскоп на неделю с 27 октября: что ждет каждый знак зодиака?
Собянин объявил о начале реставрации крупнейшего храма Москвы
Появились подробности по делу о попрошайках в Шереметьево
Россияне рискуют потерять деньги из-за отмены концерта известного диджея
Россия готовится к ядерной войне? Что такое дрон «Судного дня», подробности
Запашный развелся с женой после 18 лет брака
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт
Семья и жизнь

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками
Семья и жизнь

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.