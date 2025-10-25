В Белоруссии возникла очередь из 1,6 тыс. фур на границе

После закрытия Литвой двух пунктов пропуска на границе с Белоруссией в электронной очереди зарегистрировано свыше 1,6 тыс. грузовых машин, сообщил в Теlegram-канале таможенный комитет республики. Литовские власти планируют открыть пункты пропуска в 12:00.

Движение через автодорожные пункты пропуска на белорусско-литовской границе власти Литвы вчера вечером снова закрыли. Транспорт, следующий из Беларуси через пункты пропуска Мядининкай (Каменный Лог) и Шальчининкай (Бенякони), литовцы не принимают с 21:40, последнюю машину на въезд в нашу страну оформили в 00:00, — рассказали в ведомстве.

На границе Белоруссии и Литвы насчитывается шесть автодорожных пунктов пропуска, из которых функционируют только два. Остальные четыре не работают по инициативе литовской стороны.

Ранее директор национального центра управления кризисами Вилмантас Виткаускас заявил, что власти Литвы решили закрыть контрольно-пропускные пункты на границе с Белоруссией. По его словам, такой шаг последовал в ответ на «вторжение зондов контрабандистов» в литовское воздушное пространство.