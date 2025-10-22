Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 октября 2025 в 08:32

Литва закрыла погранпереходы с Белоруссией из-за подозрительных зондов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Власти Литвы решили закрыть контрольно-пропускные пункты на границе с Белоруссией, заявил директор национального центра управления кризисами Вилмантас Виткаускас. По его словам, которые передает Reuters, такой шаг последовал в ответ на вторжение зондов контрабандистов в литовское воздушное пространство.

Решение будет пересмотрено после того, как откроется Вильнюсский международный аэропорт, уточнил Виткаускас. Он напомнил, что работа воздушной гавани была приостановлена во вторник, 21 октября, перед полуночью из-за зафиксированных в небе метеорологических зондов. Зачастую их используют организаторы сигаретной контрабанды для переправки товара из Белоруссии в Литву.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон, который ужесточает наказание за незаконные действия с дронами. Документ направлен на усиление защиты воздушного пространства республики. В частности, новый закон запрещает нелегально ввозить, хранить, продавать, изготавливать или использовать гражданские беспилотники.

Литва
Белоруссия
границы
контрабанда
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
