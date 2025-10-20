В Белоруссии будут наказывать за определенные действия с дронами

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон, который ужесточает наказание за незаконные действия с дронами, сообщила официальная пресс-служба главы государства. Документ направлен на усиление защиты воздушного пространства республики и приведение национального законодательства в соответствие с современными вызовами.

Новый закон запрещает нелегально ввозить, хранить, продавать, изготавливать или использовать гражданские беспилотники. За первое нарушение будет применяться административное наказание в виде штрафа.

Если же человек повторно нарушит закон после первого штрафа, ему уже будет грозить уголовная ответственность. Это может привести к более серьезным последствиям, включая ограничение свободы.

Закон вступит в силу через 10 дней после его официальной публикации. Этот срок дается людям, чтобы они могли подготовиться к новым требованиям и привести свои действия в соответствие с законом.

