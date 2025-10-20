Средства ПВО за сутки сбили 129 беспилотников ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны сбили за сутки три управляемых авиабомбы и 129 БПЛА самолетного типа ВСУ в ходе проведения спецоперации на Украине, передает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, всего с начала СВО было ликвидировано 91 329 беспилотных летательных аппаратов.

Сбиты 3 управляемые авиационные бомбы и 129 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — сказано в сообщении.

Накануне, 18 октября, пресс-служба российского Минобороны сообщила, что шесть снарядов HIMARS, четыре авиабомбы и 140 украинских дронов были сбиты силами ПВО за сутки в зоне проведения СВО. Российские войска поразили центр подготовки операторов дронов Главного управления разведки Украины. Удары также были нанесены по радиолокационной станции ПВО и предприятиям, работающим на нужды военно-промышленного комплекса противника.

До этого стало известно о ликвидации штурмовиков ВСУ, участвовавших в нападении на Курскую область. По словам источника, их обнаружили и ликвидировали в Сумской области.