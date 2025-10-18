Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
18 октября 2025 в 12:37

В Минобороны раскрыли, сколько авиабомб и дронов сбили за сутки в зоне СВО

Минобороны: средства ПВО сбили за сутки четыре авиабомбы и шесть снарядов HIMARS

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Шесть снарядов HIMARS, четыре авиабомбы и 140 украинских дронов было сбито силами ПВО за прошедшие сутки в зоне проведения СВО, передает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, всего с начала спецоперации ликвидировано 90 877 БПЛА.

Сбиты четыре управляемые авиационные бомбы, шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 140 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — сказано в сообщении.

По данным Министерства обороны, после освобождения Приволья ВС РФ вышли к реке Янчур. Бойцы группировки войск «Восток» заняли район обороны противника и продвинулись более чем на четыре километра. Все это создало выгодные условия для дальнейшего наступления.

До этого сообщалось, что заснувший после застолья командир 225-го отдельного штурмового полка ВСУ Олег Ширяев стал причиной провала попытки украинских солдат контратаковать в районе Кондратовки на Сумском направлении. По словам источника, штурмовая группа была полностью ликвидирована. Что касается Ширяева, то его вечером нашли спящим в одном из заброшенных зданий в районе дислокации штаба полка.

Минобороны
авиабомбы
СВО
HIMARIS
