Минобороны сообщило о новых успехах армии после освобождения Приволья Армия России вышла к реке Янчур после освобождения Приволья

После освобождения Приволья в Днепропетровской области Вооруженные силы России вышли к реке Янчур, сообщили в Министерстве обороны РФ. Как уточнили в ведомстве, военнослужащие группировки войск «Восток» заняли район обороны противника и продвинулись более чем на четыре километра. Все это создало выгодные условия для дальнейшего наступления, передает ТАСС.

Благодаря слаженной работе операторов БПЛА и артиллерийских расчетов штурмовые подразделения вышли к естественному барьерному рубежу реки Янчур, создав выгодные условия для дальнейшего наступления, — заявили в министерстве.

Российские военнослужащие освободили село Приволье в эту пятницу, 17 октября. Кроме того, войска взяли под контроль населенные пункты Песчаное и Тихое в Харьковской области.

Ранее ВС РФ освободили село Алексеевка в Днепропетровской области Украины. По данным Минобороны, боевую задачу успешно выполнили бойцы подразделения группировки войск «Восток». Кроме того, войска окончательно выбили противника из Новопавловки в Донецкой Народной Республике.