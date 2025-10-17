Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 октября 2025 в 13:46

Минобороны сообщило о новых успехах армии после освобождения Приволья

Армия России вышла к реке Янчур после освобождения Приволья

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

После освобождения Приволья в Днепропетровской области Вооруженные силы России вышли к реке Янчур, сообщили в Министерстве обороны РФ. Как уточнили в ведомстве, военнослужащие группировки войск «Восток» заняли район обороны противника и продвинулись более чем на четыре километра. Все это создало выгодные условия для дальнейшего наступления, передает ТАСС.

Благодаря слаженной работе операторов БПЛА и артиллерийских расчетов штурмовые подразделения вышли к естественному барьерному рубежу реки Янчур, создав выгодные условия для дальнейшего наступления, — заявили в министерстве.

Российские военнослужащие освободили село Приволье в эту пятницу, 17 октября. Кроме того, войска взяли под контроль населенные пункты Песчаное и Тихое в Харьковской области.

Ранее ВС РФ освободили село Алексеевка в Днепропетровской области Украины. По данным Минобороны, боевую задачу успешно выполнили бойцы подразделения группировки войск «Восток». Кроме того, войска окончательно выбили противника из Новопавловки в Донецкой Народной Республике.

Днепропетровская область
ВС РФ
СВО
Минобороны РФ
МО РФ
