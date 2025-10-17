Российские военные освободили три населенных пункта в зоне СВО Минобороны РФ: ВС России освободили Песчаное и Тихое в Харьковской области

Российские военные освободили населенные пункты Песчаное и Тихое в Харьковской области, сообщила пресс-служба Минобороны РФ в своем Telegram-канале. Кроме того, в Днепропетровской области освобождено село Приволье.

Ранее военнослужащие ВС России освободили село Алексеевка в Днепропетровской области Украины. По информации Минобороны, боевую задачу успешно выполнили бойцы подразделения группировки войск «Восток». Кроме того, российская армия окончательно выбила ВСУ из Новопавловки в ДНР. Село удалось освободить в результате активного наступления подразделений группировки войск «Центр», уточнили в Минобороны.

До этого военкоры рассказали, что гвардейцы 68-й дивизии группировки войск «Запад» продолжают круглосуточно выявлять и ликвидировать технику и пехоту ВСУ в районе Купянска в Харьковской области. Эффективную поддержку оказывает система управления FPV «Гроза-Леска». Минобороны РФ не комментировало эту информацию.