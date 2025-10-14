Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 октября 2025 в 18:32

«Гроза Леска» расчищает путь на Купянск

«РВ»: ВС РФ успешно штурмуют Купянск

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Гвардейцы 68-й дивизии группировки войск «Запад» продолжают круглосуточно выявлять и ликвидировать технику и пехоту ВСУ в районе Купянска в Харьковской области, обеспечивая наступление на город, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». В Минобороны РФ информацию не комментировали.

Эффективную поддержку оказывает система управления FPV «Гроза Леска». Она работает на оптоволоконной связи и наносит точные удары по противнику.

Тем временем военный журналист, полковник в отставке Геннадий Алехин рассказал, что российская армия наступает с разных направлений и берет Купянск в окружение. По его словам, ВС РФ могут скоро отрезать город от внешних коммуникаций. В самом Купянске продолжаются бои, напомнил эксперт. По его словам, в течение дня ситуация на фронте может измениться несколько раз.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин выразил мнение, что к концу октября ВСУ ожидает поражение на двух направлениях — Купянском и Красноармейском. По его словам, российская армия делает успехи и под Константиновкой.

