К концу октября ВСУ ожидает поражение на двух направлениях: Купянском и Красноармейском, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, российская армия делает успехи и под Константиновкой. Военэксперт отметил, что освобождение Красноармейска и Димитрова (украинское название — Мирноград) даст ВС РФ полноценный выход на Павлоград, а вместе с ним и на Днепропетровск.

К концу этого месяца на двух направлениях врага ожидает поражение — на Купянском и Красноармейском. Есть еще подвижки на Константиновке. И особенно важно, на мой взгляд, город на севере ДНР, который ВСУ удерживают давно — это Северск. Фактически, если мы освобождаем Красноармейск, например, и Димитров, то у нас есть полноценный выход на Павлоград, а дальше на Днепропетровск, — высказался Дандыкин.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что российские войска практически окружили группировку ВСУ в населенном пункте Родинское под Красноармейском. По его словам, украинские подразделения оказались скованы.