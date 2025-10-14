Военэксперт раскрыл, что происходит в Купянске

Российская армия наступает с разных направлений и берет Купянск, расположенный в Харьковской области, в окружение, рассказал в беседе с NEWS.ru военный журналист, полковник в отставке Геннадий Алехин. По его словам, ВС РФ могут скоро отрезать город от внешних коммуникаций.

Если говорить об общей тенденции, то с разных направлений наши штурмовые подразделения группировки «Запад» берут Купянск в клещи. Если на южном участке Купянска наше продвижение продолжится, то в ближайшем будущем можно ожидать полной блокировки города, — заявил Алехин.

В самом Купянске продолжаются бои, напомнил эксперт. По его словам, в течение дня ситуация на фронте может измениться несколько раз.

Наши подразделения совершили маневр и переправились на противоположный берег реки Оскол в районе Сеньково. Одновременно были подавлены оборонительные линии противника, и враг оттеснен к Оскольскому водохранилищу. Фактически можно сказать, что началась зачистка левобережья реки Оскол, — сказал Алехин.

Ранее военэксперт Василий Дандыкин в беседе с NEWS.ru заявил, что к концу октября ВСУ ожидает поражение на двух направлениях — Купянском и Красноармейском. По его словам, российская армия делает успехи и под Константиновкой. Военэксперт отметил, что освобождение Красноармейска и Димитрова (украинское название — Мирноград) даст ВС РФ полноценный выход на Павлоград, а также и на Днепропетровск.