Российские войска сровняли с землей ключевой центр украинской разведки

Российские войска поразили центр подготовки операторов дронов Главного управления разведки Украины, сообщили в Минобороны России. Удары также были нанесены по радиолокационной станции ПВО и предприятиям, работающим на нужды военно-промышленного комплекса.

Нанесено поражение объектам транспортной инфраструктуры, предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, обеспечивающим действия ВСУ, центру подготовки операторов дронов ГУР Украины, мастерской по производству и сборке беспилотных летательных аппаратов, радиолокационной станции ПВО ВСУ, — говорится в сообщении ведомства.

В министерстве отметили, что также были атакованы пункты временной дислокации ВСУ. Все удары наносились с помощью авиации, ударных БПЛА, ракетных войск и артиллерии.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщал, что Вооруженные силы России ударили по военной технике украинских войск в Черниговской, Харьковской и Полтавской областях Украины. По его информации, под Черниговом поражен склад техники, где тренировались элитные подразделения украинской разведки.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.