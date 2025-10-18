Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
18 октября 2025 в 12:45

Российские войска сровняли с землей ключевой центр украинской разведки

МО: российские войска поразили центр подготовки операторов дронов ГУР Украины

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Российские войска поразили центр подготовки операторов дронов Главного управления разведки Украины, сообщили в Минобороны России. Удары также были нанесены по радиолокационной станции ПВО и предприятиям, работающим на нужды военно-промышленного комплекса.

Нанесено поражение объектам транспортной инфраструктуры, предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, обеспечивающим действия ВСУ, центру подготовки операторов дронов ГУР Украины, мастерской по производству и сборке беспилотных летательных аппаратов, радиолокационной станции ПВО ВСУ, — говорится в сообщении ведомства.

В министерстве отметили, что также были атакованы пункты временной дислокации ВСУ. Все удары наносились с помощью авиации, ударных БПЛА, ракетных войск и артиллерии.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщал, что Вооруженные силы России ударили по военной технике украинских войск в Черниговской, Харьковской и Полтавской областях Украины. По его информации, под Черниговом поражен склад техники, где тренировались элитные подразделения украинской разведки.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Россия
Минобороны РФ
удары
центры
подготовка
ГУР МО Украины
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На ЗАЭС рассказали, кто играет ключевую роль в восстановительных работах
Стало известно, по чьей инициативе закончился разговор Трампа с Зеленским
Невролог рассказала о влиянии энергетиков на организм
В Турции взбесившийся бык протаранил автомобиль рогами
Россиянам объяснили, как их могут лишить наследства вопреки завещанию
Встречу Путина и Трампа в Будапеште назвали «кошмаром» Брюсселя
Что будет с ключевой ставкой: заседание Центробанка 24 октября, прогнозы
Среди россиян стал популярен пикантный вид отдыха
Раскрыто, почему российские бойцы относятся к пленным ВСУ по-человечески
На острове Русский полыхает трехэтажное здание
В Госдуме рассказали, с чем Зеленский покинул Белый дом
Два молодых спортсмена из «Динамо» и ЦСКА погибли в аварии
Как не остаться без денег и «Госуслуг»? Раскрыта новая схема мошенников
Магнитные бури сегодня, 18 октября: что завтра, скачки давления, слабость
Над Белгородской областью сбили восемь дронов ВСУ
Бардо впервые вышла на связь после экстренной операции
Землю накрыла третья магнитная буря октября
Место пропажи семьи Усольцевых в тайге может привлечь множество туристов
«Слезы»: в ГД рассказали о провальной попытке украинцев достучаться до МОК
Бывшая помощница Байдена высказалась о поставках оружия Украине
Дальше
Самое популярное
«Огромная толпа»: делегацию Зеленского подняли на смех после прибытия в США
США

«Огромная толпа»: делегацию Зеленского подняли на смех после прибытия в США

Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять
Семья и жизнь

Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять

Без этих рулетиков из лаваша не обходится ни один праздник: любители рыбки оценят по достоинству
Общество

Без этих рулетиков из лаваша не обходится ни один праздник: любители рыбки оценят по достоинству

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.