Крупные военные объекты в ряде областей Украины попали под удар Подпольщик Лебедев: ВС РФ ударили по тренировочной базе разведки под Черниговым

Вооруженные силы России ударили по военной технике украинских войск в Черниговской, Харьковской и Полтавской областях Украины, под Черниговом поражен склад техники, где тренировались элитные подразделения украинской разведки, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Минобороны РФ пока не прокомментировало эту информацию.

Черниговская область — два удара. Уничтоженные цели: склады и скопления техники. Местные сообщают, что там тренировались элитные подразделения ГУР (главное управление разведки. — NEWS.ru) МО Украины, — уточнил Лебедев.

Лебедев также сообщил об ударах по складам с беспилотниками в Харьковской области, площадкам обслуживания техники и узлам связи, оборонной инфраструктуры в районе Чугуева. Неделей ранее российские военные атаковали скопление военной техники ВСУ в районе города Бахмач.

Ранее стало известно, что ВС РФ освободили населенный пункт Плещеевка в Донецкой Народной Республике. Расширили зону контроля бойцы подразделения Южной группировки войск.