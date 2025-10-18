Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 октября 2025 в 12:27

Еще одно село освобождено российскими бойцами в ДНР

МО: ВС России освободили Плещеевку в ДНР

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

ВС РФ освободили населенный пункт Плещеевка Донецкой Народной Республики, сообщили в Министерстве обороны РФ. Расширили зону контроля бойцы подразделения «Южной» группировки войск.

Подразделения «Южной» группировки войск в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Плещеевка, – сказано в публикации.

Ранее российские войска освободили населенные пункты Песчаное и Тихое в Харьковской области. Также под контроль ВС РФ перешло Приволье в Днепропетровской области.

После Минобороны РФ опубликовало видео, в котором показало разгром ВСУ после освобождения Приволья. В ролике представлена компиляция записей с камер беспилотных летательных аппаратов, которыми били как по технике, так и по живой силе противника.

Тем временем военный корреспондент Евгений Поддубный рассказал, что солдаты ВСУ расправились с тремя людьми во время эвакуации мирных жителей в ДНР. По его словам, украинские бойцы атаковали группу гражданских с белыми флагами у Красноармейска (Покровска). В результате в одной из групп смертельное ранение получили двое из шести мирных жителей. Позднее при ударе беспилотника ВСУ не удалось спасти еще одного человека, уточнил он.

