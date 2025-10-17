Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
17 октября 2025 в 18:39

Минобороны показало кадры разгрома ВСУ после взятия Приволья

Сверхзвуковой истребитель-перехватчик МиГ-31К с новейшей гиперзвуковой ракетой «Кинжал» Сверхзвуковой истребитель-перехватчик МиГ-31К с новейшей гиперзвуковой ракетой «Кинжал» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство обороны России опубликовало видео, в котором показало разгром военнослужащих Вооруженных сил Украины после освобождения Приволья в Днепропетровской области. В ролике представлена компиляция записей с камер беспилотных летательных аппаратов, которыми били как по технике, так и по живой силе противника.

Военнослужащие группировки войск «Восток» продолжают успешно вести боевые действия против украинских неонацистов, выбивая противника из укрепленных позиций и освобождая земли Запорожской и Днепропетровской областей, — заявили в ведомстве.

Российские военнослужащие освободили село Приволье в эту пятницу, 17 октября. Кроме того, войска взяли под контроль населенные пункты Песчаное и Тихое в Харьковской области.

По данным Министерства обороны, после освобождения Приволья ВС РФ вышли к реке Янчур. Бойцы группировки войск «Восток» заняли район обороны противника и продвинулись более чем на четыре километра. Все это создало выгодные условия для дальнейшего наступления.

Минобороны РФ
МО РФ
ВС РФ
ВСУ
Днепропетровская область
кадры
СВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Женщина изнасиловала и запытала школьницу до смерти после ссоры с ее мамой
Сотрудника администрации Калининграда обвинили в мошенничестве
Путин напомнил западным СМИ об их неудобном прошлом
Зеленский попытался выставить условия для встречи с Путиным
Драка за первое место в РПЛ: кто победит — «Локомотив» или ЦСКА?
На Урале арестовали иеромонаха Пинчука: что он сделал, связан ли с РДК
Пожилой мужчина заплатил несколько миллиардов за выкуп невесты
В деле арестованного в РФ французского велосипедиста появилась новая деталь
Российская фигуристка Трусова обвенчалась с мужем
Депутаты внесли в Госдуму важное предложение по наполняемости классов
Астролог дал два совета россиянам на 2026 год
Лебедев назвал статуи острова Пасхи переоцененной достопримечательностью
Появилась новая надежда на спасение девочки, которую выбросил из окна отец
Взрыв на заводе «Авангард» в Стерлитамаке 17 октября: подробности, жертвы
Укравший 100-летнюю икону цыган услышал приговор
Стало известно, где похоронят погибшего военкора Зуева
Бывший футболист «Локомотива» раскрыл перспективы команды в этом сезоне
Китай обвинили в затруднении передачи ракет Tomahawk Украине
Глава Башкирии раскрыл подробности взрыва на заводе «Авангард»
Сбежали в Монголию или в США: новые версии пропажи Усольцевых в тайге
Дальше
Самое популярное
Ленивый завтрак — беру яблоки и горстку муки! Вкуснейшие яблочные калачи по-белорусски
Общество

Ленивый завтрак — беру яблоки и горстку муки! Вкуснейшие яблочные калачи по-белорусски

Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять
Семья и жизнь

Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять

Разбросала семена — сразу после снега разноцветный фестиваль. Этот многолетник цветет ярко и богато
Общество

Разбросала семена — сразу после снега разноцветный фестиваль. Этот многолетник цветет ярко и богато

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.