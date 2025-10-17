Министерство обороны России опубликовало видео, в котором показало разгром военнослужащих Вооруженных сил Украины после освобождения Приволья в Днепропетровской области. В ролике представлена компиляция записей с камер беспилотных летательных аппаратов, которыми били как по технике, так и по живой силе противника.

Военнослужащие группировки войск «Восток» продолжают успешно вести боевые действия против украинских неонацистов, выбивая противника из укрепленных позиций и освобождая земли Запорожской и Днепропетровской областей, — заявили в ведомстве.

Российские военнослужащие освободили село Приволье в эту пятницу, 17 октября. Кроме того, войска взяли под контроль населенные пункты Песчаное и Тихое в Харьковской области.

По данным Министерства обороны, после освобождения Приволья ВС РФ вышли к реке Янчур. Бойцы группировки войск «Восток» заняли район обороны противника и продвинулись более чем на четыре километра. Все это создало выгодные условия для дальнейшего наступления.