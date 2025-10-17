«Скоты»: раскрыты подробности расправы ВСУ над мирными жителями ДНР Поддубный: ВСУ убили трех мирных жителей при эвакуации у Красноармейска в ДНР

Солдаты ВСУ расправились с тремя людьми во время эвакуации мирных жителей в Донецкой Народной Республике, заявил в Telegram-канале военный корреспондент Евгений Поддубный. По его словам, украинские бойцы атаковали группу гражданских с белыми флагами у Красноармейска (Покровска).

В результате в одной из групп смертельное ранение получили двое из шести мирных жителей, отметил журналист. Позднее при ударе беспилотника ВСУ не удалось спасти еще одного человека, уточнил он.

Их вел наш коптер. Людей, пару собак и кошку, которая убежала в момент, когда боевики расправились с ее хозяйкой. Атаковали дроном. Женщину, которая многим отважнее, чем те скоты, которые навели на нее беспилотник, — написал Поддубный.

Ранее сообщалось, что военнослужащие ВСУ из некоторых бригад на Константиновском направлении пытаются перевестись в другие подразделения. По данным источника, украинские бойцы жалуются на бессмысленные приказы и некомпетентность командования.

До этого стало известно, что в приграничном селе Белгородской области в результате атаки беспилотника ВСУ погиб волонтер. Как отметил глава региона Вячеслав Гладков, житель Москвы привез гуманитарную помощь. Губернатор выразил глубокие соболезнования родственникам и близким погибшего.