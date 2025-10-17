Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
17 октября 2025 в 11:37

«Скоты»: раскрыты подробности расправы ВСУ над мирными жителями ДНР

Поддубный: ВСУ убили трех мирных жителей при эвакуации у Красноармейска в ДНР

ВС Украины ВС Украины Фото: Juan Moreno/Keystone Press Agency/Global Look Press

Солдаты ВСУ расправились с тремя людьми во время эвакуации мирных жителей в Донецкой Народной Республике, заявил в Telegram-канале военный корреспондент Евгений Поддубный. По его словам, украинские бойцы атаковали группу гражданских с белыми флагами у Красноармейска (Покровска).

В результате в одной из групп смертельное ранение получили двое из шести мирных жителей, отметил журналист. Позднее при ударе беспилотника ВСУ не удалось спасти еще одного человека, уточнил он.

Их вел наш коптер. Людей, пару собак и кошку, которая убежала в момент, когда боевики расправились с ее хозяйкой. Атаковали дроном. Женщину, которая многим отважнее, чем те скоты, которые навели на нее беспилотник, — написал Поддубный.

Ранее сообщалось, что военнослужащие ВСУ из некоторых бригад на Константиновском направлении пытаются перевестись в другие подразделения. По данным источника, украинские бойцы жалуются на бессмысленные приказы и некомпетентность командования.

До этого стало известно, что в приграничном селе Белгородской области в результате атаки беспилотника ВСУ погиб волонтер. Как отметил глава региона Вячеслав Гладков, житель Москвы привез гуманитарную помощь. Губернатор выразил глубокие соболезнования родственникам и близким погибшего.

ВСУ
ДНР
Евгений Поддубный
мирные жители
эвакуация
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Лазарев прослезился во время своего грандиозного шоу в Москве
«Быть цветочком»: Пересильд вступила в новые отношения
Владельцы BMW обнаружили необычную проблему в своих машинах
«Будет «перетряска»»: Европе предсказали неутешительное будущее
Маск одним словом отреагировал на телефонный разговор Путина и Трампа
«Хорошая была пара»: криминальный куколд убил любовника жены
«Я с удовольствием!»: Шаляпин положил глаз на Бузову
«Бессмысленная эскалация»: американист о колебаниях Трампа по Tomahawk
В Нижнем Новгороде скончалась заслуженная артистка РСФСР Татьяна Демурова
Политолог объяснил, почему Путин и Трамп встретятся в Венгрии вместо Турции
На Западе раскрыли, как Путин сумел переиграть Зеленского
Назван недуг, который Дайан Китон скрывала перед смертью
Теплые выходные или новые ливни? Прогноз погоды в Москве на неделю
Петербургская школьница получила компенсацию после падения на гололеде
Туберкулез у двух школьников в Приморье привлек внимание СК
Госдума может рассмотреть законопроект о круглогодичном призыве
Оператор дронов «КВН» за год разнес полсотни единиц бронетехники ВСУ
Тихановскую поставили перед неприятным выбором в Европе
«Хорошо горит»: подполье сообщило об атаке на самолеты НАТО в Кривом Роге
Директор Барановской рассказал о состоянии ведущей после госпитализации
Дальше
Самое популярное
Беру кочан капусты и делаю обалденную закуску: сметают со стола в любой праздник
Общество

Беру кочан капусты и делаю обалденную закуску: сметают со стола в любой праздник

Яблочная бабка по-украински — яблок много, теста мало — нежный и невесомый пирог. Не шарлотка — вкуснее и проще
Общество

Яблочная бабка по-украински — яблок много, теста мало — нежный и невесомый пирог. Не шарлотка — вкуснее и проще

Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять
Семья и жизнь

Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.