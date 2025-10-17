«Пытаются залатать дыры»: в ВСУ массово жалуются на командиров-самодуров В ДНР бойцы ВСУ просят перевода в другие части из-за самоуправства командиров

Военнослужащие ВСУ из некоторых бригад на Константиновском направлении пытаются перевестись в другие подразделения, заявил в беседе с РИА Новости источник в силовых структурах. По его словам, украинские бойцы жалуются на бессмысленные приказы и некомпетентность командования.

Многие украинские военные пытаются перевестись в другие подразделения из-за бессмысленных приказов и некомпетентности командиров, которые пытаются залатать дыры человеческими жизнями, — подчеркнул собеседник агентства.

Он отметил, что солдаты все чаще жалуются на тактическую неграмотность и самоуправство командиров, что, по их мнению, приводит к неоправданным потерям личного состава. При этом сама попытка перевода в другую бригаду заканчивается преследованием со стороны командования и военнослужащие оказываются в безвыходной ситуации, резюмировал источник.

