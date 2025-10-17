Освобождение Вооруженными силами России села Приволье в Днепропетровской области имеет большое значение для дальнейших действий группировки «Восток» на данном направлении, сообщили в Министерстве обороны РФ. Населенный пункт перешел под контроль ВС РФ в эту пятницу, 17 октября, передает РИА Новости.

Небольшой населенный пункт имеет важное значение для дальнейших действий группировки войск «Восток» в Днепропетровской области, — заявили в ведомстве.

По данным ведомства, после освобождения Приволья ВС РФ вышли к реке Янчур. Бойцы группировки войск «Восток» заняли район обороны противника и продвинулись более чем на четыре километра. Все это создало выгодные условия для дальнейшего наступления.

Ранее Министерство обороны сообщило, что российские военнослужащие освободили село Приволье. Кроме того, войска взяли под контроль населенные пункты Песчаное и Тихое в Харьковской области.

До этого ВС РФ освободили село Алексеевка в Днепропетровской области Украины. По данным Минобороны, боевую задачу успешно выполнили бойцы подразделения группировки войск «Восток».