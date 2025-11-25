День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 ноября 2025 в 09:50

Сокрушивший целый квартал удар ФАБ-3000 попал на видео

Момент удара авиабомбы ФАБ-3000 по позициям ВСУ в Димитрове попал на видео

Авиационная бомба ФАБ-3000 Авиационная бомба ФАБ-3000 Фото: МО РФ
Читайте нас в Дзен

Российская авиация атаковала позиции ВСУ в одном из кварталов Димитрова (украинское название — Мирноград) в Донецкой Народной Республике, сообщает Telegram-канал «Степной ветер». По его данным, удар был нанесен с помощью трехтонной авиабомбы ФАБ-3000. Минобороны России не комментировало эту информацию.

На кадрах видно, как в одном из дворов многоквартирных домов происходит мощный взрыв, озаряющий окрестности яркой вспышкой. От удара по всему кварталу взлетают пыльные облака и рушатся части строений, после чего в небо поднимается огромный столб дыма и пыли.

До этого трое военнослужащих, взятые в плен бойцами ВС России в районе Димитрова, заявили, что для ВСУ сложилась безнадежная ситуация. Кроме того, по словам бойцов, украинским военным не дают никаких четких команд, что приводит к хаосу и неразберихе.

До этого глава Генштаба Валерий Герасимов заявил, что российские войска на 75% освободили город Красноармейск. Боевые действия отмечались сразу в нескольких районах города, включая микрорайоны Центральный и Горняк. По информации российского Генштаба, военнослужащие активно продвигаются и за последнюю неделю освободили населенные пункты Гнатовка, Сухой Яр и Рог, примыкающие к городу.

Россия
удары
авиация
авиабомбы
Димитров
ДНР
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Повар отбился от напавшего на него медведя и продолжил готовить
Ночные взрывы привели к перебоям в энергосистеме в Киеве
Генерал раскрыл тактику ВСУ при атаке на Ростовскую область
«Не тема для трепа»: Шаляпин о расследовании убийства родственниц
Стало известно, где в России зафиксировали первые 50-градусные морозы
ВСУ нашли, куда пристроить депортированных из Польши украинцев
Актриса Стасюк рассказала, как относится к критике своей внешности
Салат с креветками и грейпфрутом: идеальное сочетание сочности и свежести
Советские слоеные печенья, которые всегда удаются: простой творожный рецепт с хрустящей корочкой и мягкой серединкой
Разведка выяснила, на кого в Лондоне готовят фейковые досье
В Кремле назвали виновного в срыве переговоров в Стамбуле
В СВР раскрыли, почему Британия добивается продолжения СВО на Украине
В США накажут не сократившие полеты во время шатдауна авиакомпании
Депутат предложил, как снизить случаи мошенничества с недвижимостью
Возраст не помеха: как научиться вырезать шедевры по дереву после 55 лет
В США раскрыли причины решения Уиткоффа по Украине
Песков раскрыл, состоятся ли телефонные переговоры Путина и Си Цзиньпина
Бывшего замглавы Минобороны признали банкротом
Макрон опроверг возможную отправку военных на Украину
Стало известно, откуда ВСУ запустили беспилотники на Ростовскую область
Дальше
Самое популярное
Оливье с креветками — шикарный хит на Новый год: свежий взгляд на классику, который покорит всех. Секрет в соусе
Общество

Оливье с креветками — шикарный хит на Новый год: свежий взгляд на классику, который покорит всех. Секрет в соусе

Вместо зраз и запеканок готовлю горячее «Курочка в шубе» — нежное сытное блюдо на праздничный стол в одном противне
Общество

Вместо зраз и запеканок готовлю горячее «Курочка в шубе» — нежное сытное блюдо на праздничный стол в одном противне

Чехию накрыл кризис из-за разрыва отношений с Россией
Европа

Чехию накрыл кризис из-за разрыва отношений с Россией

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.