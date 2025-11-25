Сокрушивший целый квартал удар ФАБ-3000 попал на видео Момент удара авиабомбы ФАБ-3000 по позициям ВСУ в Димитрове попал на видео

Российская авиация атаковала позиции ВСУ в одном из кварталов Димитрова (украинское название — Мирноград) в Донецкой Народной Республике, сообщает Telegram-канал «Степной ветер». По его данным, удар был нанесен с помощью трехтонной авиабомбы ФАБ-3000. Минобороны России не комментировало эту информацию.

На кадрах видно, как в одном из дворов многоквартирных домов происходит мощный взрыв, озаряющий окрестности яркой вспышкой. От удара по всему кварталу взлетают пыльные облака и рушатся части строений, после чего в небо поднимается огромный столб дыма и пыли.

До этого трое военнослужащих, взятые в плен бойцами ВС России в районе Димитрова, заявили, что для ВСУ сложилась безнадежная ситуация. Кроме того, по словам бойцов, украинским военным не дают никаких четких команд, что приводит к хаосу и неразберихе.

До этого глава Генштаба Валерий Герасимов заявил, что российские войска на 75% освободили город Красноармейск. Боевые действия отмечались сразу в нескольких районах города, включая микрорайоны Центральный и Горняк. По информации российского Генштаба, военнослужащие активно продвигаются и за последнюю неделю освободили населенные пункты Гнатовка, Сухой Яр и Рог, примыкающие к городу.