«Сидеть и ждать»: пленные рассказали о безвыходном положении ВСУ МО РФ: пленные ВСУ заявили о безысходном положении украинской армии

Трое военнослужащих ВСУ, взятые в плен бойцами ВС РФ в районе Димитрова в ДНР, заявили, что для ВСУ сложилась безнадежная ситуация, передает пресс-служба Минобороны РФ. Там отметили, что на позициях ВСУ творится хаос и неразбериха, украинским военным ничего не объясняют, при этом отдавая распоряжения в духе «сидеть» и «ждать».

Кроме того, украинским военным не дают никаких четких команд, отметили собеседники ведомства. В МО РФ напомнили, что условия для сдачи в плен военнослужащим ВСУ созданы. Ежедневно перед началом штурмовых действий бойцы ВС РФ разбрасывают специально разработанные агитационные листовки над позициями и местами дислокации военнослужащих ВСУ при помощи БПЛА, в которых указана соответствующая инструкция.

Ранее стало известно, что офицеры 57-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины в срочном порядке эвакуируются из населенного пункта Вильча Харьковской области, расположенного южнее Волчанска. Противник переносит пункты управления на более безопасное расстояние.

До этого глава Генерального штаба Валерий Герасимов заявил, что российские войска на 75% освободили город Красноармейск. По его словам, военнослужащие активно продвигаются.