20 ноября 2025 в 22:17

Герасимов рассказал, какую часть Красноармейска освободили ВС РФ

Герасимов: ВС РФ освободили 75% Красноармейска и уверенно продвигаются вперед

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Российские войска на 75% освободили город Красноармейск (украинское название — Покровск) в ДНР, заявил глава Генерального штаба Валерий Герасимов. По его словам, военнослужащие активно продвигаются, передает ТАСС.

В этих условиях войска группировки «Центр» продолжают уничтожать окруженные украинские формирования. За последнюю неделю освобождены населенные пункты Гнатовка, Сухой Яр и Рог, примыкающие к Красноармейску. Активно идет продвижение в самом Красноармейске. Более 75% территории города находится под нашим контролем, — отметил он.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что командование противника начало масштабную переброску личного состава из харьковского приграничья на другие участки фронта. По его словам, в районе Колодезного снимают до половины военных, чтобы усилить другие направления.

В Минобороны России сообщали, что попытка украинских подразделений прорвать кольцо окружения в Харьковской области провалилась. Западная группировка войск ВС РФ сорвала контратаку противника около населенного пункта Благодатовка.

