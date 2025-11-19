Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
19 ноября 2025 в 06:26

Командование ВСУ оголило харьковское приграничье

Военспец Марочко: ВСУ перебросило половину личного состава под Купянск

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Командование ВСУ начало масштабную переброску личного состава с харьковского приграничья на другие участки фронта, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко. По его данным, с укрепленных позиций в районе Колодезного снимают до 50% военнослужащих для усиления других направлений. В частности, Купянского.

С начала недели разведка фиксирует сокращение численности украинских подразделений на этом участке Харьковской области, уточнил Марочко. Информация подтверждается и агентурными источниками. Активнее всего войска выводятся с тех рубежей, где природные условия сами по себе способствуют обороне и позволяют удерживать позиции малыми силами.

Драпатый (командующий группировкой ВСУ на Харьковском направлении. — прим. ред.) сейчас до половины из имеющихся на позициях военнослужащих в данном районе направляет на другие участки, в том числе бросает под Купянск, — сказал эксперт.

Ранее стало известно, что на подступах к Купянску Вооруженные силы Российской Федерации ликвидировали пять пикапов с военнослужащими ВСУ. Как сообщил командир штурмового отряда 121-го полка 68-й мотострелковой дивизии группировки «Запад» с позывным Лаврик, они пытались деблокировать группировку противника. В МО РФ данные сведения не комментировали.

