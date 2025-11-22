Украинских офицеров уличили в бегстве из Вильчи у Волчанска

Украинских офицеров уличили в бегстве из Вильчи у Волчанска ТАСС: офицеры ВСУ эвакуируются из Вильчи в Харьковской области

Офицеры 57-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины в срочном порядке эвакуируются из населенного пункта Вильча Харьковской области, расположенного южнее Волчанска, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах. Противник переносит пункты управления на более безопасное расстояние.

На Харьковском направлении офицерский состав 57-й ОМПБр и других подразделений ВСУ начал срочную эвакуацию из населенного пункта Вильча, что южнее Волчанска, и переносит пункты управления на более безопасное расстояние, — говорится в сообщении.

Ранее сотрудники ФСБ обнаружили под Красноармейском (Покровском) в Донецкой Народной Республике тайник украинских солдат. В схроне были самодельные боеприпасы для беспилотников, начиненные химическим оружием. Противник планировал использовать их против российских военнослужащих.

До этого стрелок с позывным Чита рассказал, что подразделения группировки войск «Восток» взяли под контроль крупный опорный пункт под населенным пунктом Гай в Днепропетровской области за 15 минут. Враг попытался оказать сопротивление, но атака российских военных оказалась быстрой и скоординированной.