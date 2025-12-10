ТИЭФ'25
10 декабря 2025 в 10:57

Литовские перевозчики потеряли €100 млн из-за ситуации с фурами на границе

LRT: убытки перевозчиков Литвы из-за застрявших фур близки к €100 млн

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Автотранспортные перевозчики Литвы понесли убытки в €100 млн (9 млрд рублей) из-за ситуации с фурами, застрявшими в Белоруссии, сообщило радио LRT. Президент ассоциации грузоперевозчиков Литвы «Линава» Эрландас Микенас заявил, что 10 декабря в Вильнюсе состоится акция протеста.

Мы ведем подсчет ущерба наших транспортных компаний. По состоянию на сегодняшний день эта сумма приближается к €100 млн, — сказал Микенас.

Он добавил, что участие в акции протеста против бездействия властей в центре Вильнюса примут до 100 грузовиков. Ассоциация утверждает, что в соседней стране застряло около 1250 тягачей и до 4 тыс. прицепов.

Ранее министерства иностранных дел и транспорта Литвы обратились в Европейскую комиссию с просьбой оказать содействие в возвращении примерно 100 грузовых фур, которые оказались заблокированы на территории Белоруссии. Машины застряли там после того, как Вильнюс закрыл единственный пункт пропуска на границе между двумя странами. Теперь литовская сторона заявляет, что Минск не разрешает этим транспортным средствам вернуться.

