Пляжи, блеск и буря эмоций: что нужно знать для идеальной поездки в ОАЭ

Путешествие в Объединенные Арабские Эмираты — это уникальная возможность окунуться в мир роскоши, футуристической архитектуры и богатой культуры. Эта страна, расположенная на перекрестке Востока и Запада, привлекает туристов со всего мира впечатляющими небоскребами, великолепными пляжами и разнообразными развлечениями. NEWS.ru пообщался с тревел-блогером, руководителем турфирмы Наталией Ансталь, которая рассказала о главных достопримечательностях, советах по планированию путешествия и особенностях отдыха в ОАЭ, чтобы поездка была незабываемой и комфортной.

Какие документы нужны для въезда

Для въезда в ОАЭ россиянам необходим загранпаспорт, который должен действовать более шести месяцев с даты предположительного выезда из страны. Рекомендуемый срок действия документа — девять месяцев на момент поездки. Медицинская страховка при этом необязательна, но ее рекомендуется оформить на случай незапланированного лечения, так как медицинские услуги в ОАЭ весьма дорогие.

Для въезда с ребенком дополнительно нужны:

Загранпаспорт ребенка.

Копия свидетельства о рождении, если у ребенка и летящего с ним родителя разные фамилии. Свидетельство должно быть оформлено на английском языке и заверено нотариально.

Согласие на выезд. Если ребенок едет в ОАЭ не с родителями, а с другими родственниками, ему нужно иметь при себе нотариально заверенное согласие на выезд за границу от матери и отца или опекунов.

Виза россиянам для въезда в Арабские Эмираты не нужна. При этом срок пребывания в стране не должен превышать 90 дней.

Когда лучше ехать

Лучшее время для экскурсий и активного отдыха — с декабря по февраль. В этот период устанавливается довольно комфортная температура от +24 до +26 градусов. Однако зимой в пустынной местности возможны бури и дожди. Поэтому перед экскурсиями стоит уточнять прогноз на ближайшие дни.

Весна лучше всего подходит для пляжного отдыха. В это время достигается баланс температуры воздуха и воды: море очень теплое, но при этом освежает, солнце активное, но еще не испепеляющее. Дожди бывают крайне редко.

Летние месяцы являются самыми неподходящими для путешествия. В это время устанавливается жаркая погода до +40–50 градусов. Однако если такие показатели вас не пугают, то можно смело ехать на отдых. В этот период он выйдет довольно бюджетным.

Как добраться из России

Из России в Эмираты летают прямые рейсы международных и российских авиакомпаний. Самолеты отправляются не только из Москвы, но и из других российских городов:

Санкт-Петербурга;

Волгограда;

Екатеринбурга;

Казани;

Новосибирска.

Средняя цена авиабилета «туда и обратно» по маршруту Россия — ОАЭ в 2025 году составила порядка 15 тыс. рублей. Авиабилет в одну сторону можно приобрести за пять — семь тыс. рублей.

Что стоит посмотреть

Самыми популярными направлениями среди туристов являются Дубай, Абу-Даби, Шарджа и Рас-эль-Хайма.

В Дубае, например, находится небоскреб высотой 828 метров — Бурдж-Халифа. Башня расположена в районе Downtown, в нескольких шагах от Dubai Mall и знаменитого танцующего фонтана. Также стоит посетить исторический квартал Аль-Фахиди. Район представляет собой островок аутентичной арабской культуры посреди современного мегаполиса. Он позволяет перенестись во времени и увидеть, какой была жизнь в эмирате в середине XIX века. Еще одно популярное место — заповедник Рас-эль-Кхор. Здесь можно увидеть розовых фламинго и редких цапель в естественной среде.

Если вы мечтаете посетить Лувр, но нет возможности поехать в Париж, не беда. У Абу-Даби есть свой, ничуть не хуже. Там под ажурным куполом собраны произведения разных эпох и культур. Среди реликвий — полотна кисти Леонардо да Винчи, Клода Моне, Винсента ван Гога и других великих мастеров. Также в городе расположена мечеть шейха Зайда — одна из крупнейших в мире. Украшена она 82 куполами из белого мрамора.

В Шардже есть пляж Аль-Хан, который известен чистым песком и морем, старинными сторожевыми башнями, а также возможностями для водных видов спорта. В районе Аль-Касба множество каналов, колесо обозрения «Око Эмиратов», фонтаны, театры и уютные кафе. Это место станет отличным выбором для неспешных прогулок. Если вы путешествуете с детьми, то точно стоит заглянуть в парк развлечений Аль-Монтаза. Он расположен на острове Флаг в лагуне Халид и соединен мостом с городским побережьем. Аквариум Шарджи — крупный образовательный центр, где можно познакомиться с разнообразием морских обитателей Персидского залива и Аравийского моря.

Каньон Вади Би — природная достопримечательность, расположенная в Хаджарских горах на границе эмирата Рас-эль-Хайма и Омана. Если вы любите природу и делаете невероятные фото пейзажей, то вам точно стоит посетить это место. Стены каньона поднимаются на высоту до 1000 метров. Для туристов там разработаны экскурсии, которые включают сафари по каньону, прогулки по дюнам, походы с ночевкой. Любителям истории наверняка понравится в национальном музее Рас-эль-Хаймы, который расположен в старинной резиденции шейхов, а также Музей жемчуга. Кроме того, в городе проводятся верблюжьи бега. Также можно оформить экскурсию и покататься на лошадях по пустыне.

О каких правилах стоит знать туристам

Несмотря на роскошные пляжи, небоскребы и вечеринки под открытым небом, не стоит забывать, в какой культуре ты находишься. В ОАЭ объятия и поцелуи на публике — табу. Также недопустимы громкая речь и ругань в общественных местах. Во время призыва к молитве (азана), который звучит пять раз в день, следует вести себя тише и, по возможности, не мешать молящимся.

В общественных местах (торговые центры, парки, улицы) одежда должна прикрывать плечи, руки до локтя и колени. Женщинам нужно избегать глубоких декольте, просвечивающей и слишком обтягивающей одежды. Мужчинам запрещено появляться с голым торсом за пределами пляжа или бассейна. На пляжах и в аквапарках можно носить обычные купальники и плавки, но загорать топлес или в стрингах строго запрещено.

Употреблять алкоголь в ОАЭ можно людям старше 21 года, но только в специальных местах, таких как отель или арендуемое жилье. Пить спиртные напитки на улице, пляжах или в общественных местах запрещено. Курение тоже разрешено лишь в специально отведенных для этого местах.

