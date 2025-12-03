Столицу одной европейской страны назвали самым грязным городом мира RS: Будапешт является самым грязным городом мира

Будапешт является самым грязным городом в мире, говорится в исследовании компании Radical Storage, которая специализируется на услугах безопасного хранения багажа. Система утилизации отходов в столице не справляется с количеством приезжающих туристов. Около 37,9% отзывов посетителей о чистоте города носят отрицательный характер.

На втором месте в списке самых грязных городов оказался итальянский Рим, где негативные оценки составили 35,7%. Третью позицию занял американский Лас-Вегас с 31,6% неудовлетворительных отзывов. В первую десятку также вошли итальянские Флоренция, Милан и Верона, французский Париж, немецкий Франкфурт, бельгийский Брюссель и египетский Каир.

Ранее также сообщалось, что самым чистым городом в мире является польский Краков. У него 98,5% положительных отзывов о чистоте. Второе место в списке заняла Шарджа из Объединенных Арабских Эмиратов, с 98% позитивных оценок. Третью строчку рейтинга занял Сингапур с показателем удовлетворенности туристов в 97,9%.

До этого председатель комитета Государственной думы по туризму Сангаджи Тарбаев сообщал, что граждане России могут посещать без визы десятки стран. Наиболее доступными направлениями он назвал государства Азии и Северной Америки.