В Липецкой области объявлена угроза атаки БПЛА МЧС: в городах и районах Липецкой области объявлен красный уровень угрозы БПЛА

В городах и районах Липецкой области объявлена угроза беспилотников, сообщила пресс-служба местного МЧС. Предупреждение о красном уровне опасности касается города Ельца и еще четырех территорий региона. Информацию о воздушной опасности подтвердил в своем Telegram-канале губернатор области Игорь Артамонов.

Объявлен красный уровень «Угроза атаки БПЛА» для г. Ельца, Елецкого МР, Долгоруковского МР, Становлянского МО, Измалковского МО, — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что в Курской области приведены в действие средства противовоздушной обороны. Оперативный штаб региона через официальные каналы связи рекомендовал жителям области сохранять бдительность в связи с сохраняющейся угрозой применения беспилотных летательных аппаратов.

До этого стало известно, что российские системы противовоздушной обороны осуществили перехват воздушных целей. Всего за три часа было нейтрализовано 38 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, проинформировала пресс-служба Минобороны РФ.