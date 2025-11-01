«Будьте бдительны»: средства ПВО работают над российским регионом Оперштаб Курска сообщил, что системы ПВО работают в небе над территорией региона

В Курской области приведены в действие средства противовоздушной обороны, соответствующее предупреждение распространил оперативный штаб региона через официальные каналы связи. Жителям области рекомендовано сохранять бдительность в связи с сохраняющейся угрозой применения беспилотных летательных аппаратов.

В Курском небе работает ПВО! Будьте бдительны! Напоминаем, в регионе сохраняется опасность атаки БПЛА! — уточняется в сообщении.

Активация систем ПВО связана с объявленной ранее угрозой воздушной атаки. В пятницу вечером в 21:21 по московскому времени было официально объявлено о потенциальной опасности применения БПЛА на территории региона. Местные власти призывают граждан соблюдать спокойствие и следовать официальным рекомендациям.

В настоящее время ситуация в регионе находится под постоянным контролем экстренных служб и военного командования. Специалисты отслеживают воздушную обстановку в режиме реального времени. Жителям рекомендуется при получении сигналов гражданской обороны немедленно укрыться в защитных сооружениях и следовать инструкциям местных властей.

Ранее российские системы противовоздушной обороны осуществили перехват воздушных целей. Всего за три часа было нейтрализовано 38 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, проинформировала пресс-служба Минобороны РФ.