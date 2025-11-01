Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
01 ноября 2025 в 00:58

«Будьте бдительны»: средства ПВО работают над российским регионом

Оперштаб Курска сообщил, что системы ПВО работают в небе над территорией региона

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Курской области приведены в действие средства противовоздушной обороны, соответствующее предупреждение распространил оперативный штаб региона через официальные каналы связи. Жителям области рекомендовано сохранять бдительность в связи с сохраняющейся угрозой применения беспилотных летательных аппаратов.

В Курском небе работает ПВО! Будьте бдительны! Напоминаем, в регионе сохраняется опасность атаки БПЛА!уточняется в сообщении.

Активация систем ПВО связана с объявленной ранее угрозой воздушной атаки. В пятницу вечером в 21:21 по московскому времени было официально объявлено о потенциальной опасности применения БПЛА на территории региона. Местные власти призывают граждан соблюдать спокойствие и следовать официальным рекомендациям.

В настоящее время ситуация в регионе находится под постоянным контролем экстренных служб и военного командования. Специалисты отслеживают воздушную обстановку в режиме реального времени. Жителям рекомендуется при получении сигналов гражданской обороны немедленно укрыться в защитных сооружениях и следовать инструкциям местных властей.

Ранее российские системы противовоздушной обороны осуществили перехват воздушных целей. Всего за три часа было нейтрализовано 38 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, проинформировала пресс-служба Минобороны РФ.

Курская область
ПВО
атаки
защита
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Рейтинг Макрона упал до 11%: что с другими лидерами ЕС, почему им не верят
«На пороге катастрофы»: эксперт раскрыл экономическую ситуацию на Украине
Россиянам напомнили о крайнем сроке оплаты налогов за 2024
Ученые раскрыли, куда упал пролетевший над центром России болид
«Прощу даже предательство»: Долина рассказала о нюансах своего характера
«Контрольная закупка», отъезд из РФ, Израиль: где сейчас Антон Привольнов
Гороскоп на 1 ноября: почему Девам и Львам стоит отложить важные решения
Американские корабли приблизились к Венесуэле
Wildberries облегчит жизнь продавцов на полгода
Названы ошибки грабителей Лувра, из-за которых полиция их задержала
Приметы 1 ноября: Иванов день — Проводы осени и встреча зимы
Позиция Трампа по Украине: в чем он согласен, а в чем расходится с Путиным
«Будьте бдительны»: средства ПВО работают над российским регионом
ПВО уничтожила украинский БПЛА под Москвой
Жительница Омска на спор воткнула нож в живот сестре
«Могу подтвердить»: Протасевич рассказал о связи с разведкой Белоруссии
На Карибских островах объявили тревогу
Белоруссия перестала пускать к себе грузовики с регистрацией одной из стран
Фаза Луны сегодня, 1 ноября 2025 года. Сажаем озимые, составляем отчеты
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 1 ноября 2025 года
Дальше
Самое популярное
Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

От таких десертов одни плюсы: готовить 10 минут, вкусно, можно есть даже ночью, а желатин и творог хорошо влияют на кожу
Общество

От таких десертов одни плюсы: готовить 10 минут, вкусно, можно есть даже ночью, а желатин и творог хорошо влияют на кожу

Ленивый завтрак из трех ингредиентов! Слоеные конвертики с капустой и яйцом — просто и очень вкусно
Общество

Ленивый завтрак из трех ингредиентов! Слоеные конвертики с капустой и яйцом — просто и очень вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.