Российские силы сбили четыре дрона в одном из регионов страны

Российские силы сбили четыре дрона в одном из регионов страны Миляев: силы ПВО сбили четыре украинских беспилотника в Тульской области

В ночное время суток силы противовоздушной обороны успешно отразили атаку беспилотных летательных аппаратов над территорией Тульской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Дмитрий Миляев. Согласно официальной информации, расчетам ПВО Министерства обороны России удалось нейтрализовать четыре украинских беспилотника.

По предварительным данным, в результате инцидента отсутствуют пострадавшие среди гражданского населения, а также не зафиксировано повреждений критической инфраструктуры. В Туле, в районе дома № 56 по улице Кутузова, были обнаружены фрагменты одного из сбитых беспилотников.

Ведется работа оперативных служб, — указал Миляев.

В связи с проведением работ на улице Кутузова введены временные ограничения движения транспортных средств на участке от улицы Вильямса до улицы Гастелло. Для автомобилистов организованы дополнительные пути объезда. Местные власти призывают жителей сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями о развитии ситуации.

Ранее российские системы противовоздушной обороны осуществили перехват воздушных целей. Всего за три часа было нейтрализовано 38 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, проинформировала пресс-служба Минобороны РФ.