Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
01 ноября 2025 в 07:05

Российские силы сбили четыре дрона в одном из регионов страны

Миляев: силы ПВО сбили четыре украинских беспилотника в Тульской области

ВС РФ ВС РФ Фото: МО РФ

В ночное время суток силы противовоздушной обороны успешно отразили атаку беспилотных летательных аппаратов над территорией Тульской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Дмитрий Миляев. Согласно официальной информации, расчетам ПВО Министерства обороны России удалось нейтрализовать четыре украинских беспилотника.

По предварительным данным, в результате инцидента отсутствуют пострадавшие среди гражданского населения, а также не зафиксировано повреждений критической инфраструктуры. В Туле, в районе дома № 56 по улице Кутузова, были обнаружены фрагменты одного из сбитых беспилотников.

Ведется работа оперативных служб, — указал Миляев.

В связи с проведением работ на улице Кутузова введены временные ограничения движения транспортных средств на участке от улицы Вильямса до улицы Гастелло. Для автомобилистов организованы дополнительные пути объезда. Местные власти призывают жителей сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями о развитии ситуации.

Ранее российские системы противовоздушной обороны осуществили перехват воздушных целей. Всего за три часа было нейтрализовано 38 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, проинформировала пресс-служба Минобороны РФ.

Тульская область
БПЛА
ПВО
атаки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Два малыша погибли во время пожара в Уссурийске
Россиянам раскрыли, как правильно установить кормушку для птиц
Глава Минпросвещения высказался о переходе школ на 12-летнее обучение
Команда Овечкина потерпела третье поражение подряд в матче НХЛ
Гибель офицеров ВСУ, тайная операция ВС России: новости СВО к утру 1 ноября
«Рыбный день» со скидкой 50%. Скоро также рухнут цены на мясо и овощи?
Новый российский закон затронул сим-карты в автомобилях и электронике
Россиянам объяснили, как работают мошенники на сайтах знакомств
Вулин раскрыл, как ЕС хочет ударить по России через Сербию
Гатилов осудил принятие антироссийской резолюции в СПЧ ООН
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 1 ноября: инфографика
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 1 ноября
«Не мудро»: Вулин пристыдил Трампа после слов о ядерных испытаниях
Средства ПВО перехватили за ночь порядка 100 БПЛА ВСУ
В Великобритании объяснили надежды Трампа на ядерные испытания
В МИД России дали оценку декларации саммита АТЭС
Граждане Молдавии и Румынии сбежали на Украину после ограбления ювелира в Москве
Один из заблокированных российских аэропортов вновь заработал
Российские силы сбили четыре дрона в одном из регионов страны
Врач рассказала о неожиданных полезных свойствах конины
Дальше
Самое популярное
Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Ленивый завтрак из трех ингредиентов! Слоеные конвертики с капустой и яйцом — просто и очень вкусно
Общество

Ленивый завтрак из трех ингредиентов! Слоеные конвертики с капустой и яйцом — просто и очень вкусно

От таких десертов одни плюсы: готовить 10 минут, вкусно, можно есть даже ночью, а желатин и творог хорошо влияют на кожу
Общество

От таких десертов одни плюсы: готовить 10 минут, вкусно, можно есть даже ночью, а желатин и творог хорошо влияют на кожу

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.