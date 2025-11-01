Устроили охоту на ВСУ в Сумской области: успехи ВС РФ к утру 1 ноября

Устроили охоту на ВСУ в Сумской области: успехи ВС РФ к утру 1 ноября

Операторы ударных FPV-дронов на оптоволокне группировки войск «Север» организовали засады на маршрутах передвижения подразделений ВСУ в Сумской области, сообщили в Минобороны РФ. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 1 ноября?

«В ходе боевой работы расчеты ударных FPV-дронов на оптоволокне группировки войск „Север“ организовали засады на маршрутах передвижения подразделений ВСУ в Сумской области», — информировали в ведомстве.

Там уточнили, что в режиме свободной охоты операторы ударных дронов успешно уничтожили украинский бронетранспортер М113 с живой силой противника, предпринявший попытку перемещения на линии боевого соприкосновения.

Уничтожили БТР и пункт управления БПЛА ВСУ

Военнослужащие группировки войск «Восток» уничтожили украинский БТР М113 в Запорожской области и укрепленный пункт управления беспилотной авиацией в Днепропетровской области, заявили в Минобороны России.

«Операторы ударных БПЛА группировки войск „Восток“ уничтожили БТР ВСУ в Запорожской области», — указали в ведомстве.

Там рассказали, что оператор разведывательного дрона выявил движение бронетранспортера М-113 американского производства, использовавшегося ВСУ для переброски живой силы и боеприпасов на позиции. Он передал координаты цели операторам ударных БПЛА, которые нанесли первый удар, остановив бронемашину. FPV-дроны с оптоволоконным управлением и кумулятивными боевыми частями несколькими прицельными ударами по корпусу уничтожили БТР вместе с экипажем. В сообщении отмечается, что уничтожение цели нарушило систему снабжения и переброску техники ВСУ.

Поразили опорный пункт и живую силу ВСУ

Экипаж Ка-52М Центральной группировки войск ракетным ударом уничтожил опорный пункт с личным составом противника, рассказали в Минобороны России.

«Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М поразил живую силу и опорный пункт ВСУ в зоне ответственности группировки войск „Центр“», — говорится в сообщении.

Там уточнили, что удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям противника. После применения авиационных средств поражения экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на площадку вылета.

Сорвали подвоз имущества к позициям ВСУ

В российском военном ведомстве сообщили, что расчеты Южной группировки войск уничтожили автотранспорт и роботизированную платформу ВСУ, сорвав снабжение передовых позиций противника.

«Операторы FPV-дронов Южной группировки войск сорвали доставку материальных средств ВСУ на передовую», — отметили в МО.

Там добавили, что противник пытался осуществить подвоз необходимого имущества на свои позиции при помощи автомобильной техники. Российские военнослужащие своевременно вскрыли эти планы и уничтожили пикап ВСУ. Позднее украинские военные предприняли еще одну попытку доставки материальных средств при помощи наземного робототехнического комплекса, который также был обнаружен и уничтожен операторами FPV-дронов Южной группировки.

Ликвидировали живую силу, технику и орудие ВСУ

Военнослужащие Западной группировки войск провели успешную операцию, поразив район сосредоточения живой силы и техники ВСУ. В результате удара была уничтожена гаубица «Гвоздика» сил противника на Краснолиманском направлении, сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Расчет реактивной системы залпового огня БМ-21 „Град“ 31-го мотострелкового полка „Башкортостан“ 25-й общевойсковой армии группировки войск „Запад“ поразил район сосредоточения личного состава и техники ВСУ на Краснолиманском направлении специальной военной операции», — сказали в ведомстве.

В Минобороны подчеркнули, что регулярное нанесение ударов по местам сосредоточения противника позволяет эффективно поддерживать наступательные действия штурмовых подразделений группировки «Запад».

