Падение Покровска, новый запрет на Крымском мосту: что будет дальше

Падение Покровска, новый запрет на Крымском мосту: что будет дальше

Покровск (Красноармейск) скоро падет, водителям двух видов транспорта запретят ездить по Крымскому мосту, главный раввин России в ужасе от высказываний муфтия Чечни — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Покровск на грани: Киев утаивает катастрофу

Инсайдеры сообщают, что Покровск (Красноармейск) может быть освобожден армией России уже скоро. По данным Telegram-канала DeepState, ВС РФ сохраняют темпы проникновения, отправляя группы минимум по 5-6 человек, иногда и по 10.

«ВС РФ максимально стараются не вступать в бой, а просто двигаться и накапливаться», — сказано в публикации.

По данным Минобороны РФ, в период с 25 по 31 октября в Покровске ведется ликвидация сил ВСУ.

«Подразделения 2-й армии продолжали уничтожение окруженных формирований ВСУ, расширяя контроль территории в районе железнодорожного вокзала», — уточнили в ведомстве.

Также в оборонном ведомстве рассказали, что за неделю ВСУ безуспешно пытались деблокировать свою группировку и прорвать окружение в Покровске.

«Всего за неделю противник предпринял четыре попытки деблокировать окруженную группировку в населенном пункте Красноармейск и 23 раза пытался прорвать окружение», — говорилось в сообщении.

Военкор RT Максим аль-Тури оценивает положение ВСУ в Покровске как критическое: у противника нет возможности бежать или получить подкрепление и боеприпасы. Военкор Юрий Котенок рассказывает, что ситуация в городе стремительно развивается, причем для противника очень негативно. Подразделения ВСУ, находящиеся в очагах сопротивления южнее ж/д (мкрн Первомайский, Горняк, центр, в восточной части), фактически уже ведут бои в окружении, отметил он.

Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Военный блогер Юрий Подоляка уверен, что фронт ВСУ из-за сложной для них ситуации в Покровске не треснет. При этом он отметил, что поле боя контролируют в основном дроны, поэтому для нанесения поражения украинской армии не требуется физического замыкания покровского котла.

«Я не думаю, что треснет [фронт ВСУ]. <…> Сейчас поле боя в основном контролируют дроны, поэтому физического замыкания котла в принципе не требуется», — сказал Подоляка.

Тем временем главнокомандующий ВСУ Александр Сырский пытается опровергнуть информацию о критическом положении ВСУ. По его словам, там нет никакой блокировки, а силы и вовсе занимаются мерами для усиления обороны на Покровском направлении.

«Ситуация сложная, но заявления России о якобы „блокировании“ ВСУ в Покровске, как и в Купянске, не соответствуют действительности», — написал Сырский.

Экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в свою очередь выразил мнение, что президент Украины Владимир Зеленский сознательно оставляет подразделения ВСУ в окружении под Покровском. Такие решения Киева связаны с желанием показать свою преданность европейским союзникам, отмечает он.

Килинкаров подчеркнул, что у украинского руководства было два пути: либо организованно отвести войска, либо держать оборону, несмотря на потери. Выбранная тактика, по его оценке, может привести к разгрому окруженных подразделений. Политик полагает, что это делается для демонстрации контроля над ситуацией, особенно на фоне переговоров о европейских мирных предложениях.

Верховная рада Фото: Pavlo_bagmut/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Все это делается, чтобы продолжалось финансирование, поставки вооружений и чтобы показать солидарность с Европой, которая не хочет на самом деле завершения этого конфликта, по крайней мере, на тех условиях и в длине текущей ситуации», — сказал экс-нардеп.

Лидер движения «Другая Украина» Виктор Медведчук обратился к Владимиру Зеленскому с призывом сохранить жизнь украинским военнослужащим, оказавшимся в окружении под Покровском, отдав приказ о прекращении сопротивления. По его словам, в ближайшее время окруженные подразделения окажутся в полной изоляции: российские силы контролируют все подступы к городу, что делает невозможным подвоз подкреплений и эвакуацию.

«В конечном итоге эти люди окажутся в окружении, и у них будет только два варианта: погибнуть или сдаться», — пишет Кастехельми.

Украинский Telegram-канал «Легитимный» уверен, что Киев планируют возложить ответственность за неудачи под Покровском на Сырского: «Уже есть кандидаты на нового главнокомандующего. Скоро начнется раскрутка».

Маршрут перестроен: Крымский мост защитили от электромобилей

С 3 ноября 2025 года будет введен запрет на движение электромобилей и гибридных машин по Крымскому мосту с кубанского направления. В пресс-службе администрации Краснодарского края не стали объяснять причины такого решения со стороны губернатора Вениамина Кондратьева. Теперь владельцам таких транспортных средств придется использовать альтернативный маршрут — сухопутную дорогу от Таганрога (Ростовская область) до Джанкоя (Крым). Ранее по Крымскому мосту был запрещен проезд грузовых автомобилей

«С 00:00 3 ноября при подъезде к Крымскому мосту со стороны Таманского полуострова на участке федеральной трассы А-290 Новороссийск — Керчь — от развязки на станицу Тамань до Крымского моста (от км 134+660 до 145+400) запретят движение электромобилей и гибридных автомобилей», — сказано в сообщении.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Соответствующее ограничение вводится и со стороны полуострова. По словам главы региона Сергея Аксенова, эта мера принята с целью обеспечения безопасности.

Немногим ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник сообщил, что Киев готовил террористические акты на Крымском мосту. По его словам, также велась подготовка преступлений на железнодорожной и другой инфраструктуре.

Тем временем инженер контроля качества бетонных сооружений Тимур Вейс сообщил, что конструкция Крымского моста спроектирована так, чтобы выдерживать любые удары. По его словам, даже при выходе из строя отдельных элементов сооружение сохраняет свою целостность и устойчивость.

«В конструкции Крымского моста заложены запасы прочности, рассчитанные по нормам, принятым для особо ответственных сооружений: сейсмостойкость, ветровые и ледовые нагрузки, ударные воздействия, включая возможность техногенных повреждений», — пояснил Вейс.

«Враги Аллаха»: муфтий Чечни шокировал заявлением

Главный раввин России Берл Лазар подверг критике заявления муфтия Чечни Салаха Межиева. Духовник во время ток-шоу «Чеченская история. Война и мир» на ЧГТРК «Грозный» назвал иудеев «врагами Аллаха», создавшими атеизм. В своем Telegram-канале Лазар выразил надежду, что другие мусульманские духовные лидеры не поддержат позицию чеченского муфтия и обозначат свою дистанцию от его слов.

«Слова господина Межиева оскорбительны для всего еврейского народа и для нашей веры. Но по существу они направлены не только и даже не столько против евреев, сколько против всего, что вся Россия строила много лет», — сказано в сообщении.

Раввин подчеркнул уникальность сложившихся в России межконфессиональных отношений. При этом он напомнил, что иудейская традиция исторически рассматривает ислам как вероучение, проповедующее мир и взаимное уважение.

Читайте также

Катастрофа в котлах, груды брошенных тел: новости СВО к вечеру 31 октября

Блогеру Шабутдинову вынесли приговор: на сколько он сядет, что он сделал

«Все время грозит кризис»: глава АРБ о цифровом рубле, ипотеке, вкладах

Плюсы и минусы 12-летнего обучения в школе: зачем и когда могут ввести

Забивал домашний скот: мигрант увел мать в лес, отрубил ей голову и раздел