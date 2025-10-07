Инженер поставил точку в споре, можно ли повредить Крымский мост

Конструкция Крымского моста спроектирована так, чтобы выдерживать любые удары, заявил NEWS.ru инженер контроля качества бетонных сооружений Тимур Вейс. По его словам, даже при выходе из строя отдельных элементов сооружение сохраняет свою целостность и устойчивость.

В конструкции Крымского моста заложены запасы прочности, рассчитанные по нормам, принятым для особо ответственных сооружений: сейсмостойкость, ветровые и ледовые нагрузки, ударные воздействия, включая возможность техногенных повреждений. В случае авиационного или ракетного удара, при котором повреждается пролет или часть дорожного полотна, основная несущая система сохраняет устойчивость. Это указывает на то, что мост не просто способен выдержать удар — он спроектирован так, чтобы локальные разрушения не приводили к обрушению всей конструкции, — пояснил Вейс.

Эксперт отметил, что при возведении моста применялись армированный бетон и специальная морская сталь с антикоррозийным покрытием. По его словам, система мониторинга обеспечивает непрерывное наблюдение за состоянием конструкций и оперативно выявляет участки, нуждающиеся в укреплении или ремонте.

Фарватерные опоры моста располагаются на сваях диаметром свыше 1,4 метра и длиной до 100 метров. Под одной такой опорой может быть до 95 свай — это создает массивное основание, рассчитанное на высокие нагрузки и вибрации. Пролетные строения секционные, и при повреждении одного пролета возможна замена без воздействия на соседние участки. Это принцип модульности, который защищает весь переход от обрушения по «цепной реакции», — добавил Вейс.

Он отметил, что с инженерной точки зрения Крымский мост отличается высокой устойчивостью к повреждениям. По словам эксперта, для его разрушения требуется многократное прицельное попадание в опоры и узлы конструкции, что крайне сложно осуществить из-за защитных систем.

Ранее независимый военный эксперт Александр Храмчихин заявил, что у ВСУ нет реальных возможностей для нанесения удара по Крымскому мосту с использованием американских дальнобойных ракет Tomahawk, даже если Запад предоставит Киеву такое вооружение. По его словам, для осуществления подобной атаки необходимы специальные пусковые установки, которые Украина не сможет получить.