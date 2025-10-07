Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 октября 2025 в 07:05

Инженер поставил точку в споре, можно ли повредить Крымский мост

Инженер Вейс: конструкция Крымского моста может выдержать любой удар

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Конструкция Крымского моста спроектирована так, чтобы выдерживать любые удары, заявил NEWS.ru инженер контроля качества бетонных сооружений Тимур Вейс. По его словам, даже при выходе из строя отдельных элементов сооружение сохраняет свою целостность и устойчивость.

В конструкции Крымского моста заложены запасы прочности, рассчитанные по нормам, принятым для особо ответственных сооружений: сейсмостойкость, ветровые и ледовые нагрузки, ударные воздействия, включая возможность техногенных повреждений. В случае авиационного или ракетного удара, при котором повреждается пролет или часть дорожного полотна, основная несущая система сохраняет устойчивость. Это указывает на то, что мост не просто способен выдержать удар — он спроектирован так, чтобы локальные разрушения не приводили к обрушению всей конструкции, — пояснил Вейс.

Эксперт отметил, что при возведении моста применялись армированный бетон и специальная морская сталь с антикоррозийным покрытием. По его словам, система мониторинга обеспечивает непрерывное наблюдение за состоянием конструкций и оперативно выявляет участки, нуждающиеся в укреплении или ремонте.

Фарватерные опоры моста располагаются на сваях диаметром свыше 1,4 метра и длиной до 100 метров. Под одной такой опорой может быть до 95 свай — это создает массивное основание, рассчитанное на высокие нагрузки и вибрации. Пролетные строения секционные, и при повреждении одного пролета возможна замена без воздействия на соседние участки. Это принцип модульности, который защищает весь переход от обрушения по «цепной реакции», — добавил Вейс.

Он отметил, что с инженерной точки зрения Крымский мост отличается высокой устойчивостью к повреждениям. По словам эксперта, для его разрушения требуется многократное прицельное попадание в опоры и узлы конструкции, что крайне сложно осуществить из-за защитных систем.

Ранее независимый военный эксперт Александр Храмчихин заявил, что у ВСУ нет реальных возможностей для нанесения удара по Крымскому мосту с использованием американских дальнобойных ракет Tomahawk, даже если Запад предоставит Киеву такое вооружение. По его словам, для осуществления подобной атаки необходимы специальные пусковые установки, которые Украина не сможет получить.

инженеры
Крымский мост
Россия
Крым
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Тысяча жителей российского региона столкнулись с блэкаутом из-за ВСУ
Мирошник назвал число пострадавших от атак ВСУ за неделю
Биржевая цена на золото впервые превысила $4 тыс. за тройскую унцию
В Китае заявили о неожиданной новой угрозе для США в Азии
Стало известно о серьезном новшестве в работе маркетплейсов
В Британии узнали об ограничениях поездок российских дипломатов внутри ЕС
Осенние суды Потанина: жена, партнеры, менеджеры. Кто следующий?
Химатаки ВСУ и обстрелы Запорожской АЭС: новости СВО к утру 7 октября
Отдых за 70 тысяч на море в октябре: куда поехать за летом
«Меня всю высосали»: певица Слава со слезами на глазах раскрыла свой секрет
Аэропорты Сочи и Геленджика ограничили прием и выпуск самолетов
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 7 октября: инфографика
В США раскрыли, кто главный инициатор передачи Киеву Tomahawk
Российские ученые разработали летающий дронопорт «Секира»
Мирошник рассказал, какие меры Киев собирается применять к детям
Стало известно, сколько украинских БПЛА атаковали Россию за ночь
Арестовича переобъявили в розыск в России
Обвиненный в наведении ракет ВСУ на сослуживцев экс-офицер задолжал банкам
Глава ЕК призвала ЕС вникнуть в речь Путина на «Валдае»
Марочко рассказал, чего добились бойцы РФ неподалеку от Купянска
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Семья и жизнь

Биография Путина: детство, карьера, семья

Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще
Общество

Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно
Общество

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.