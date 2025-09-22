«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
22 сентября 2025 в 18:45

В Крыму призвали ввести режим ЧС после атаки на Форос

Мэр Ялты Павленко призвала Аксенова ввести режим ЧС после атаки на Форос

Янина Павленко Янина Павленко Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Мэр Ялты Янина Павленко в своем Telegram-канале обратилась к главе Республики Крым Сергею Аксенову с призывом ввести на территории региона режим чрезвычайной ситуации республиканского уровня. Таким образом она отреагировала на удар Вооруженных сил Украины по поселку Форос.

Готовим документы для выхода с ходатайством к главе Республики Крым Сергею Валерьевичу Аксенову о введении режима ЧС республиканского уровня для привлечения дополнительных ресурсов, — говорится в сообщении.

Павленко добавила, что департаменту строительства и благоустройства поручили оценить масштабы повреждений, чтобы составить полный перечень необходимого для восстановления. По ее словам, ликвидация последствий уже началась.

После атаки украинских беспилотников в поселке Форос ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня. Как уточнила Павленко, по предварительным подсчетам, ущерб превышает 18,7 млн рублей.

До этого в Белгороде прогремел взрыв прямо перед зданием городской администрации. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, там сдетонировал украинский беспилотник.

Крым
Сергей Аксенов
Ялта
ВСУ
режим ЧС
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пашинян оценил важность отношений Армении с НАТО
Российская студентка не пережила урок физкультуры
Появилось видео, как бойца ВСУ разрывает в клочья на мине
Кафельников назвал условие, при котором Медведев снова начнет побеждать
Техника как инструмент воспитания: чему дети учатся на кухне
«Солнцепек» устроил украинским войскам огненный апокалипсис
Папа утопил дочку с ДЦП, а школьник спас детей от педофила: главные ЧП дня
В Госдуме раскрыли, кто отдает приказы ударять по Крыму
Женщина-борец ММА применила удушающий прием и сломала руку
Глушаков в шутку заявил, что хочет стать главным тренером «Спартака»
Водитель маршрутки насмерть сбил школьницу на самокате
Женщина сломала шею при необычных обстоятельствах
Врач рассказал об одном из важных симптомов раннего диабета
Герой России раскрыл план Зеленского по отправке частей ВСУ в другие страны
Зеленский хочет получить разрешение отправлять ВСУ в другие страны
В Крыму призвали ввести режим ЧС после атаки на Форос
Экс-депутат Рады ответил, кто может организовать переворот на Украине
В Совфеде раскрыли, кто займется пошивом единой школьной формы
Бен Аффлек вспомнил о своей бывшей и разозлил Тома Круза
Октоберфест-2025: наряды, угощения и количество пива на баварском празднике
Дальше
Самое популярное
Красная аджика — острая приправа на зиму без варки
Семья и жизнь

Красная аджика — острая приправа на зиму без варки

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно
Семья и жизнь

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки
Семья и жизнь

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.