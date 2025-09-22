В Крыму призвали ввести режим ЧС после атаки на Форос

В Крыму призвали ввести режим ЧС после атаки на Форос Мэр Ялты Павленко призвала Аксенова ввести режим ЧС после атаки на Форос

Мэр Ялты Янина Павленко в своем Telegram-канале обратилась к главе Республики Крым Сергею Аксенову с призывом ввести на территории региона режим чрезвычайной ситуации республиканского уровня. Таким образом она отреагировала на удар Вооруженных сил Украины по поселку Форос.

Готовим документы для выхода с ходатайством к главе Республики Крым Сергею Валерьевичу Аксенову о введении режима ЧС республиканского уровня для привлечения дополнительных ресурсов, — говорится в сообщении.

Павленко добавила, что департаменту строительства и благоустройства поручили оценить масштабы повреждений, чтобы составить полный перечень необходимого для восстановления. По ее словам, ликвидация последствий уже началась.

После атаки украинских беспилотников в поселке Форос ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня. Как уточнила Павленко, по предварительным подсчетам, ущерб превышает 18,7 млн рублей.

До этого в Белгороде прогремел взрыв прямо перед зданием городской администрации. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, там сдетонировал украинский беспилотник.