22 сентября 2025 в 16:23

В Крыму раскрыли масштаб ущерба после атаки украинских дронов

Ущерб от атаки Украины на Форос превысил 18,7 млн рублей

Средняя школа имени А. С. Терлецкого в поселке Форос на южном берегу Крыма, попавшая под удар БПЛА Средняя школа имени А. С. Терлецкого в поселке Форос на южном берегу Крыма, попавшая под удар БПЛА Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

В поселке Форос в Республике Крым введен режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня после атаки украинских беспилотников на гражданские объекты, сообщила мэр городского округа Ялта Янина Павленко в своем Telegram-канале. По предварительным подсчетам, ущерб превышает 18,7 млн рублей.

Предварительный подсчет ущерба уже превышает 18,7 млн рублей. На этом основании готовим документы для выхода с ходатайством <...> о введении режима ЧС республиканского уровня для привлечения дополнительных ресурсов, — говорится в сообщении.

По словам Павленко, на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС департаменту строительства и благоустройства предписали оценить все повреждения и составить список того, что нужно для восстановления — в особенности Форосской школы. На территории уже начали уборку и ликвидацию последствий атаки.

Ранее беспилотник ВСУ сдетонировал вблизи здания городской администрации Белгорода. По данным губернатора Вячеслава Гладкова, в результате инцидента пострадали два человека: женщина с проникающим осколочным ранением голени и мужчина с поверхностным ранением лица. Обоих госпитализировали.

